У місті на Волині запрацює резиденція Святого Миколая
Сьогодні, 22:07
У Нововолинську на Алеї Героїв зводять будинок Святого Миколая.
Про це повідомляє БУГ.
Резиденція працюватиме для діток впродовж свят, попри важкі часи, малеча таки зможе поринути у казкову атмосферу та поспілкуватись зі Святим Миколаєм.
Вперше резиденцію Миколая відкрили 25-го грудня 2021 року біля головної ялинки.
Навіть під час будівництва чимало мешканців разом з дітками підходити до засніженої споруди, аби зробити гарні світлини.
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Про це повідомляє БУГ.
Резиденція працюватиме для діток впродовж свят, попри важкі часи, малеча таки зможе поринути у казкову атмосферу та поспілкуватись зі Святим Миколаєм.
Вперше резиденцію Миколая відкрили 25-го грудня 2021 року біля головної ялинки.
Навіть під час будівництва чимало мешканців разом з дітками підходити до засніженої споруди, аби зробити гарні світлини.
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