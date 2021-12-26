У місті на Волині запрацює резиденція Святого Миколая





Про це



Резиденція працюватиме для діток впродовж свят, попри важкі часи, малеча таки зможе поринути у казкову атмосферу та поспілкуватись зі Святим Миколаєм.



Вперше резиденцію Миколая відкрили 25-го грудня 2021 року біля головної ялинки.



Навіть під час будівництва чимало мешканців разом з дітками підходити до засніженої споруди, аби зробити гарні світлини.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Нововолинську на Алеї Героїв зводять будинок Святого Миколая.Про це повідомляє БУГ.Резиденція працюватиме для діток впродовж свят, попри важкі часи, малеча таки зможе поринути у казкову атмосферу та поспілкуватись зі Святим Миколаєм.Вперше резиденцію Миколая відкрили 25-го грудня 2021 року біля головної ялинки.Навіть під час будівництва чимало мешканців разом з дітками підходити до засніженої споруди, аби зробити гарні світлини.

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