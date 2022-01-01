Добрі новини від ВолиньPost за 13 грудня

Українці та українки переживають відверто не найкращі часи. Утім усі ми навчилися бачити і творити добро попри все, а, отже, і добрі новини є щодня.Традиційно нагадуємо вам лише про позитивні інформаційні приводи цього дня,9 грудня у спортивному комплексі Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля відбулися щорічні змагання за Кубок ДСНС України з пожежно-прикладного спорту у приміщеннях пам’яті генерал-лейтенанта с. ц. з. Григорія Марченка, - повідомляють у ДСНС у Волинській області.Хлопці та дівчата виборювали першість у таких видах: підйом по штурмовій драбині у вікна 4-го та 2-го поверхів навчальної башти; подолання 100-м смуги з перешкодами та двоборстві.В Україні запустили бот-помічник для пошуку «пунктів незламності». Інформація у боті щоденно оновлюється.➡ Бот –Зауважимо, що на випадок відсутності зв'язку, рекомендують зберегти необхідні адреси або зробити скріншоти.Фельдшера з медицини невідкладних станів Володимирського відділення екстреної медичної допомоги, пункту ЕМД селища Локачінагородили медаллю «За сприяння Збройним силам України».У повідомленні йдеться, що медик отримав нагороду за значні успіхи у медичній практиці, за вагомий внесок в організацію та надання медичної допомоги військовослужбовцям Збройних сил України.Українські захисники минулої доби ліквідували півтисячі окупантів. Загальні бойові втрати противника на 13.12 орієнтовно склали:- особового складу - близько 95 260 (+500) осіб,- танків - 2966 (+0) од.- бойових броньованих машин - 5930 (+2) од.,- артилерійських систем - 1931 (+2) од.,- РСЗВ - 404 (+7) од.,- засобів ППО - 211 (+0) од.,- літаків - 281 (+0) од.,- вертольотів - 264 (+0) од.,- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1617 (+10),- крилатих ракет - 592 (+0),- кораблів/катерів - 16 (+0) од.,- автомобільної техніки та автоцистерн - 4549 (+5) од.,- спеціальної техніки - 170 (+1).Сьогодні, 13 грудня, всі охочі мали змогу отримати вогонь для свого дому на вокзалах Києва, Вінниці, Хмельницького, Рівного, Житомира, Сум, Чернівців, Дніпра, Кропивницького, Івано-Франківська, Чернігова, Луцька, Одеси, Полтави, Херсона, Миколаєва, Запоріжжя, Черкас, Харкова, Львова, Ужгорода, Тернополя, Конотопа і Краматорська.«Цієї зими скаутська традиція має для українців особливе значення. Коли всі українці живуть в умовах обстрілів і відключення електроенергії, сяйво Вогню з Вифлеєму стане символом об’єднання та незламності у боротьбі за наше вільне і мирне майбутнє», – йдеться у повідомленні.У Луцьку неекологічні та некомфортні автобуси з двигунами внутрішнього згорання уже тривалий час заміняють на сучасні екологічні тролейбуси та автобуси. Зокрема, наступного року планують закупити ще додаткових 30 тролейбусів, 6 з яких комплектуватимуться електроустановками автономного ходу.На законодавчому рівні впроваджується ввезення генераторів, іншого обладнання, Starlink без мита та ПДВ. Також для фізичних осіб. Норма буде діяти до травня 2023 року.У Нововолинську на Алеї Героїв зводять будинок Святого Миколая.Резиденція працюватиме для діток впродовж свят, попри важкі часи, малеча таки зможе поринути у казкову атмосферу та поспілкуватись зі Святим Миколаєм.