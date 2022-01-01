Добрі новини від ВолиньPost за 13 грудня
13 грудень, 23:05
Українці та українки переживають відверто не найкращі часи. Утім усі ми навчилися бачити і творити добро попри все, а, отже, і добрі новини є щодня.
Традиційно нагадуємо вам лише про позитивні інформаційні приводи цього дня, 13 грудня:
Спортсмени-рятувальники з Волині стали переможцями Кубку ДСНС України. ВІДЕО
9 грудня у спортивному комплексі Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля відбулися щорічні змагання за Кубок ДСНС України з пожежно-прикладного спорту у приміщеннях пам’яті генерал-лейтенанта с. ц. з. Григорія Марченка, - повідомляють у ДСНС у Волинській області.
Хлопці та дівчата виборювали першість у таких видах: підйом по штурмовій драбині у вікна 4-го та 2-го поверхів навчальної башти; подолання 100-м смуги з перешкодами та двоборстві.
В Україні з`явиться бот для пошуку «пунктів незламності»
В Україні запустили бот-помічник для пошуку «пунктів незламності». Інформація у боті щоденно оновлюється.
➡ Бот – за посиланням.
Зауважимо, що на випадок відсутності зв'язку, рекомендують зберегти необхідні адреси або зробити скріншоти.
Фельдшер з Волині отримав медаль від ЗСУ
Фельдшера з медицини невідкладних станів Володимирського відділення екстреної медичної допомоги, пункту ЕМД селища Локачі Вадима Солов'я нагородили медаллю «За сприяння Збройним силам України».
У повідомленні йдеться, що медик отримав нагороду за значні успіхи у медичній практиці, за вагомий внесок в організацію та надання медичної допомоги військовослужбовцям Збройних сил України.
ЗСУ ліквідували вже 95 260 окупантів
Українські захисники минулої доби ліквідували півтисячі окупантів. Загальні бойові втрати противника на 13.12 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 95 260 (+500) осіб,
- танків - 2966 (+0) од.
- бойових броньованих машин - 5930 (+2) од.,
- артилерійських систем - 1931 (+2) од.,
- РСЗВ - 404 (+7) од.,
- засобів ППО - 211 (+0) од.,
- літаків - 281 (+0) од.,
- вертольотів - 264 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1617 (+10),
- крилатих ракет - 592 (+0),
- кораблів/катерів - 16 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4549 (+5) од.,
- спеціальної техніки - 170 (+1).
«Укрзалізниця» передасть Вифлеємський вогонь до Луцька
Сьогодні, 13 грудня, всі охочі мали змогу отримати вогонь для свого дому на вокзалах Києва, Вінниці, Хмельницького, Рівного, Житомира, Сум, Чернівців, Дніпра, Кропивницького, Івано-Франківська, Чернігова, Луцька, Одеси, Полтави, Херсона, Миколаєва, Запоріжжя, Черкас, Харкова, Львова, Ужгорода, Тернополя, Конотопа і Краматорська.
«Цієї зими скаутська традиція має для українців особливе значення. Коли всі українці живуть в умовах обстрілів і відключення електроенергії, сяйво Вогню з Вифлеєму стане символом об’єднання та незламності у боротьбі за наше вільне і мирне майбутнє», – йдеться у повідомленні.
Для Луцька куплять ще 30 тролейбусів
У Луцьку неекологічні та некомфортні автобуси з двигунами внутрішнього згорання уже тривалий час заміняють на сучасні екологічні тролейбуси та автобуси. Зокрема, наступного року планують закупити ще додаткових 30 тролейбусів, 6 з яких комплектуватимуться електроустановками автономного ходу.
Депутати дозволили ввозити в Україну генератори та Starlink без мита і ПДВ
На законодавчому рівні впроваджується ввезення генераторів, іншого обладнання, Starlink без мита та ПДВ. Також для фізичних осіб. Норма буде діяти до травня 2023 року.
У місті на Волині запрацює резиденція Святого Миколая
У Нововолинську на Алеї Героїв зводять будинок Святого Миколая.
Резиденція працюватиме для діток впродовж свят, попри важкі часи, малеча таки зможе поринути у казкову атмосферу та поспілкуватись зі Святим Миколаєм.
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Традиційно нагадуємо вам лише про позитивні інформаційні приводи цього дня, 13 грудня:
Спортсмени-рятувальники з Волині стали переможцями Кубку ДСНС України. ВІДЕО
9 грудня у спортивному комплексі Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля відбулися щорічні змагання за Кубок ДСНС України з пожежно-прикладного спорту у приміщеннях пам’яті генерал-лейтенанта с. ц. з. Григорія Марченка, - повідомляють у ДСНС у Волинській області.
Хлопці та дівчата виборювали першість у таких видах: підйом по штурмовій драбині у вікна 4-го та 2-го поверхів навчальної башти; подолання 100-м смуги з перешкодами та двоборстві.
В Україні з`явиться бот для пошуку «пунктів незламності»
В Україні запустили бот-помічник для пошуку «пунктів незламності». Інформація у боті щоденно оновлюється.
➡ Бот – за посиланням.
Зауважимо, що на випадок відсутності зв'язку, рекомендують зберегти необхідні адреси або зробити скріншоти.
Фельдшер з Волині отримав медаль від ЗСУ
Фельдшера з медицини невідкладних станів Володимирського відділення екстреної медичної допомоги, пункту ЕМД селища Локачі Вадима Солов'я нагородили медаллю «За сприяння Збройним силам України».
У повідомленні йдеться, що медик отримав нагороду за значні успіхи у медичній практиці, за вагомий внесок в організацію та надання медичної допомоги військовослужбовцям Збройних сил України.
ЗСУ ліквідували вже 95 260 окупантів
Українські захисники минулої доби ліквідували півтисячі окупантів. Загальні бойові втрати противника на 13.12 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 95 260 (+500) осіб,
- танків - 2966 (+0) од.
- бойових броньованих машин - 5930 (+2) од.,
- артилерійських систем - 1931 (+2) од.,
- РСЗВ - 404 (+7) од.,
- засобів ППО - 211 (+0) од.,
- літаків - 281 (+0) од.,
- вертольотів - 264 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1617 (+10),
- крилатих ракет - 592 (+0),
- кораблів/катерів - 16 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4549 (+5) од.,
- спеціальної техніки - 170 (+1).
«Укрзалізниця» передасть Вифлеємський вогонь до Луцька
Сьогодні, 13 грудня, всі охочі мали змогу отримати вогонь для свого дому на вокзалах Києва, Вінниці, Хмельницького, Рівного, Житомира, Сум, Чернівців, Дніпра, Кропивницького, Івано-Франківська, Чернігова, Луцька, Одеси, Полтави, Херсона, Миколаєва, Запоріжжя, Черкас, Харкова, Львова, Ужгорода, Тернополя, Конотопа і Краматорська.
«Цієї зими скаутська традиція має для українців особливе значення. Коли всі українці живуть в умовах обстрілів і відключення електроенергії, сяйво Вогню з Вифлеєму стане символом об’єднання та незламності у боротьбі за наше вільне і мирне майбутнє», – йдеться у повідомленні.
Для Луцька куплять ще 30 тролейбусів
У Луцьку неекологічні та некомфортні автобуси з двигунами внутрішнього згорання уже тривалий час заміняють на сучасні екологічні тролейбуси та автобуси. Зокрема, наступного року планують закупити ще додаткових 30 тролейбусів, 6 з яких комплектуватимуться електроустановками автономного ходу.
Депутати дозволили ввозити в Україну генератори та Starlink без мита і ПДВ
На законодавчому рівні впроваджується ввезення генераторів, іншого обладнання, Starlink без мита та ПДВ. Також для фізичних осіб. Норма буде діяти до травня 2023 року.
У місті на Волині запрацює резиденція Святого Миколая
У Нововолинську на Алеї Героїв зводять будинок Святого Миколая.
Резиденція працюватиме для діток впродовж свят, попри важкі часи, малеча таки зможе поринути у казкову атмосферу та поспілкуватись зі Святим Миколаєм.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
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