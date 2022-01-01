Верховна Рада проголосувала за ліквідацію скандального Окружного адміністративного суду Києва





Про це повідомив голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков, передає



«ОАСК ліквідували», - зазначив Жернаков.



Рішення, за оприлюдненими даними, підтримали 310 нардепів, утримались - двоє.



12 грудня комітет Верховної Ради з питань правової політики підтримав законопроєкт №5369 "Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду", про що повідомив нардеп "Слуги народу" та член комітету Ради з питань правової політики Роман Бабій у Facebook.



В ОАСК відповіли, що "в умовах воєнного стану та складної ситуації в енергетичній сфері, а у разі прийняття закону про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва і передачі 60 тис. справ та матеріалів новоствореному суду, позивачу годі й сподіватись на вирішення спору у розумні строки".



І що судді Окружного адміністративного суду міста Києва у своїй діяльності дотримуються положень чинного законодавства, тому, "у випадку голосування за вищезгадний проект закону та його підписання, будуть діяти відповідно до приписів Конституції України та профільного законодавства".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Верховна Рада проголосувала за законопроект №5369 про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва.Про це повідомив голова правління Фундації DEJURE, передає УНН «ОАСК ліквідували», - зазначив Жернаков.Рішення, за оприлюдненими даними, підтримали 310 нардепів, утримались - двоє.12 грудня комітет Верховної Ради з питань правової політики підтримав законопроєкт №5369 "Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду", про що повідомив нардеп "Слуги народу" та член комітету Ради з питань правової політикиу Facebook.В ОАСК відповіли, що "в умовах воєнного стану та складної ситуації в енергетичній сфері, а у разі прийняття закону про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва і передачі 60 тис. справ та матеріалів новоствореному суду, позивачу годі й сподіватись на вирішення спору у розумні строки".І що судді Окружного адміністративного суду міста Києва у своїй діяльності дотримуються положень чинного законодавства, тому, "у випадку голосування за вищезгадний проект закону та його підписання, будуть діяти відповідно до приписів Конституції України та профільного законодавства".

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