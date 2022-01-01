Верховна Рада проголосувала за ліквідацію скандального Окружного адміністративного суду Києва

Верховна Рада проголосувала за ліквідацію скандального Окружного адміністративного суду Києва
Верховна Рада проголосувала за законопроект №5369 про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва.

Про це повідомив голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков, передає УНН.

«ОАСК ліквідували», - зазначив Жернаков.

Рішення, за оприлюдненими даними, підтримали 310 нардепів, утримались - двоє.

12 грудня комітет Верховної Ради з питань правової політики підтримав законопроєкт №5369 "Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду", про що повідомив нардеп "Слуги народу" та член комітету Ради з питань правової політики Роман Бабій у Facebook.

В ОАСК відповіли, що "в умовах воєнного стану та складної ситуації в енергетичній сфері, а у разі прийняття закону про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва і передачі 60 тис. справ та матеріалів новоствореному суду, позивачу годі й сподіватись на вирішення спору у розумні строки".

І що судді Окружного адміністративного суду міста Києва у своїй діяльності дотримуються положень чинного законодавства, тому, "у випадку голосування за вищезгадний проект закону та його підписання, будуть діяти відповідно до приписів Конституції України та профільного законодавства".

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Теги: Росія, Україна, війна, суд, Київ
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