«Коли влучаєш у ціль, враження, ніби збірна України забила гол»: історія дружби двох воїнів з Волині

Микола і "Рер" — з Волині. Чоловіки разом служать у 14 окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого, в складі батальйону безпілотних систем "Сапсан".



Історію побратимів Надія Замрига.



Чоловіки пригадують: обидва починали піхотинцями, згодом потрапили на курси підготовки операторів БпЛА. Там і почалася історія бойової дружби.



"Виявляється ми були піхотинцями однієї бригади, але ніколи не пересікалися. Вперше мимохідь побачив "Рера" на курсах з підготовки операторів БпЛА. Коли повернулися в бригаду, він сам знайшов мене і підійшов зі словами: "Привіт! Ти що мене не пам’ятаєш? Вчилися ж разом!", — пригадує Микола.



В бригаді кажуть, що у друзів різний характер і темперамент: "Рер" — жвавий та веселий, Микола — спокійний та розсудливий. Але також побратими мають багато і кажуть, що "разом хоч у вогонь, хоч у воду".



На рахунку екіпажу операторів низка знищених цілей: російських штурмовиків, їх бліндажів, техніки, засобів зв’язку.



"Коли влучаєш у ціль, враження ніби збірна України забила гол, всі кричать, як дикі", – каже бойовий пілот FPV-дрона "Рер".



Вдома на Миколу чекають дружина і син, у Рера — двоє синів і дружина. Обидва бійці кажуть: підтримка рідних і дзвінки додому — те, що допомагає триматися у найважчі моменти.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! — з Волині. Чоловіки разом служать у 14 окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого, в складі батальйону безпілотних систем "Сапсан".Історію побратимів Суспільному речниця бригадиЧоловіки пригадують: обидва починали піхотинцями, згодом потрапили на курси підготовки операторів БпЛА. Там і почалася історія бойової дружби."Виявляється ми були піхотинцями однієї бригади, але ніколи не пересікалися. Вперше мимохідь побачив "Рера" на курсах з підготовки операторів БпЛА. Коли повернулися в бригаду, він сам знайшов мене і підійшов зі словами: "Привіт! Ти що мене не пам’ятаєш? Вчилися ж разом!", — пригадує Микола.В бригаді кажуть, що у друзів різний характер і темперамент: "Рер" — жвавий та веселий, Микола — спокійний та розсудливий. Але також побратими мають багато і кажуть, що "разом хоч у вогонь, хоч у воду".На рахунку екіпажу операторів низка знищених цілей: російських штурмовиків, їх бліндажів, техніки, засобів зв’язку."Коли влучаєш у ціль, враження ніби збірна України забила гол, всі кричать, як дикі", – каже бойовий пілот FPV-дрона "Рер".Вдома на Миколу чекають дружина і син, у Рера — двоє синів і дружина. Обидва бійці кажуть: підтримка рідних і дзвінки додому — те, що допомагає триматися у найважчі моменти.

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