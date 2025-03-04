Загиблу у полоні журналістку Вікторію Рощину жорстоко катували

Вікторію Рощину, яка потрапила у російський полон влітку 2023 року, жорстоко катували.



Про це йдеться у фільмі-розслідуванні «Слідства.Інфо» «Останнє завдання Віки», пише



Українська журналістка Вікторія Рощина потрапила у російський полон у серпні 2023 року. Тоді вона поїхала робити репортажі з окупованих Росією територій.



Згодом стало відомо, що Вікторію Рощину утримували у слідчому ізоляторі №2 Таганрога Ростовської області РФ. А вже у жовтні 2024 року міноборони РФ надіслало її батьку – Володимиру Рощину – лист про те, що Вікторія померла у полоні.



Журналісти «Слідства.Інфо» разом з організацією «Репортери без кордонів» та колегами з медіа «Суспільне» і «Ґрати» з’ясували, що росіяни спочатку схопили Вікторію і утримували у катівнях на окупованій території Запорізької області, а згодом перевезли у Таганрог.



За словами Ірини Діденко, старшої групи прокурорів Офісу генерального прокурора у справі Рощиної, українську журналістку тримали у вʼязницях, не висунувши їй жодних звинувачень.



«Слідство.Інфо» отримало свідчення співкамерниці Вікторії, ім’я якої журналісти не вказують з міркувань безпеки, про те, що з нею відбувалося у катівнях та Таганрозькому СІЗО №2.



Зі слів Віки жінка розповіла, що журналістку утримували спочатку в Енергодарі (розслідувачі підтвердили цю інформацію також з іншого джерела), потім – у Мелітополі. Йдеться про несанкціоновані місця утримання громадян, облаштовані росіянами на окупованих українських землях.



Свідка з Таганрозького СІЗО розповіла, що Вікторію катували. На тілі журналістки були ножові рани, з якими вона прибула після утримання в окупації.



«Я бачила на її тілі декілька рубців – точно на руці і нозі. У неї була ножова рана, ну, прям рубець свіжий. Між кистю і ліктем у м’яких тканинах. І рубець був десь сантиметра три», – переповідає слова Віки її співкамерниця з Таганрозького СІЗО.



Крім ножових порізів, Вікторію також катували струмом.



«Знаю, що струмом <катували> не один раз. І вона не говорила, скільки разів, але казала, що була вся синя», – пригадує полонена співкамерниця Віки, уточнюючи, що струм могли підʼєднувати Вікторії до вух.



З часом журналістка почала стрімко худнути. Вікторія відмовлялася від їжі та постійно зверталася до тюремників по допомогу.



Коли працівники СІЗО помітили, що Вікторія худне, до неї в камеру приходив начальник колонії та проводив з нею бесіди. Вона весь час наполягала на тому, щоб її звільнили, поміняли, або депортували.



«Вона постійно зверталася по допомогу. Спочатку говорила, що у неї зі шлунком проблеми, місячних не було весь час і температурило. Потім жінки помітили, що вона сильно худне. Віка важила до 30 кілограмів. Я їй допомагала встати, бо вона була в такому стані, що навіть голови не могла підняти від подушки. Я спочатку підіймала голову, Віка бралася за ручку ліжка, і тільки тоді так могла встати», – розповідає співкамерниця Віки.



Зі слів свідки, під час їх утримання була перевірка російським омбудсменом. Вікторію ховали від перевірки і переводили на інший поверх у зачинену кімнату.



Востаннє Віку бачили 8 вересня 2024 року, коли її вивели з камери в невідомому напрямку.



15 березня 2022 року росіяни викрали в Бердянську журналістку, яка готувала матеріали щодо воєнних дій на сході та півдні України.



Після цього її місцезнаходження тривалий час не було відоме.



Пізніше проросійські ЗМІ та телеграм-канали поширили відео, на якому Рощина заперечує свої претензії до російських служб, які тримають її в полоні, і каже, що нібито вони врятували їй життя. Її утримували 10 днів, але згодом звільнили з полону.



3 серпня минулого року Рощина зникла на тимчасово окупованій території. У травні 2024 Росія вперше підтвердила, що утримує її в полоні.



10 жовтня стало відомо, що Вікторія Рощина загинула. Омбудсман Дмитро Лубінець проінформував ООН і МКЧХ, щоб вони зафіксували факт смерті цивільної особи, яку незаконно утримувала Росія.



Рощину мали обміняти у вересні, але її батькові повідомили про її смерть під час етапування. Цю заяву російської сторони перевіряли, і вона, на жаль, була підтверджена.



Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження з кваліфікацією - воєнний злочин, поєднаний з умисним вбивством.



ЮНЕСКО наполягає на ретельному розслідуванні загибелі у російському полоні журналістки Вікторії Рощиної.

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