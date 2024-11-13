Зеленський призначив Залужного постпредом України при Міжнародній морській організації

Зеленський призначив Залужного постпредом України при Міжнародній морській організації
Президент України Володимир Зеленський призначив посла України в Великій Британії, колишнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного постійним представником України при Міжнародній морській організації (IMO).

Про це йдеться в указі президента України №151/2025 від 3 березня 2025 року, пише Українська правда.

"Призначити Надзвичайного і Повноважного Посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії Залужного Валерія Федоровича Постійним представником України при Міжнародній морській організації (IMO) за сумісництвом", - йдеться в повідомленні.

8 лютого минулого року президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних сил.

7 березня 2024 Зеленський погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду посла України у Великій Британії, Міністерство закордонних справ України надіслало британській стороні відповідний запит.

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Теги: Залужний
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