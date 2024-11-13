Зеленський призначив Залужного постпредом України при Міжнародній морській організації
Сьогодні, 12:30
Президент України Володимир Зеленський призначив посла України в Великій Британії, колишнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного постійним представником України при Міжнародній морській організації (IMO).
Про це йдеться в указі президента України №151/2025 від 3 березня 2025 року, пише Українська правда.
"Призначити Надзвичайного і Повноважного Посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії Залужного Валерія Федоровича Постійним представником України при Міжнародній морській організації (IMO) за сумісництвом", - йдеться в повідомленні.
8 лютого минулого року президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних сил.
7 березня 2024 Зеленський погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду посла України у Великій Британії, Міністерство закордонних справ України надіслало британській стороні відповідний запит.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться в указі президента України №151/2025 від 3 березня 2025 року, пише Українська правда.
"Призначити Надзвичайного і Повноважного Посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії Залужного Валерія Федоровича Постійним представником України при Міжнародній морській організації (IMO) за сумісництвом", - йдеться в повідомленні.
8 лютого минулого року президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних сил.
7 березня 2024 Зеленський погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду посла України у Великій Британії, Міністерство закордонних справ України надіслало британській стороні відповідний запит.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Зеленський призначив Залужного постпредом України при Міжнародній морській організації
Сьогодні, 12:30
Загиблу у полоні журналістку Вікторію Рощину жорстоко катували
Сьогодні, 11:59
Хотів купити рюкзак: 23-річний лучанин перейшов за посиланням і позбувся 72 тисячі гривень
Сьогодні, 11:09