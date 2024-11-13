Зеленський призначив Залужного постпредом України при Міжнародній морській організації

Володимир Зеленський призначив посла України в Великій Британії, колишнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного постійним представником України при Міжнародній морській організації (IMO).



Про це йдеться в указі президента України №151/2025 від 3 березня 2025 року, пише



"Призначити Надзвичайного і Повноважного Посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії Залужного Валерія Федоровича Постійним представником України при Міжнародній морській організації (IMO) за сумісництвом", - йдеться в повідомленні.



8 лютого минулого року президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних сил.



7 березня 2024 Зеленський погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду посла України у Великій Британії, Міністерство закордонних справ України надіслало британській стороні відповідний запит.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Українипризначив посла України в Великій Британії, колишнього головнокомандувача Збройних сил Українипостійним представником України при Міжнародній морській організації (IMO).Про це йдеться в указі президента України №151/2025 від 3 березня 2025 року, пише Українська правда "Призначити Надзвичайного і Повноважного Посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії Залужного Валерія Федоровича Постійним представником України при Міжнародній морській організації (IMO) за сумісництвом", - йдеться в повідомленні.8 лютого минулого року президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних сил.7 березня 2024 Зеленський погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду посла України у Великій Британії, Міністерство закордонних справ України надіслало британській стороні відповідний запит.

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