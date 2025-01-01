Сповідь духовної дружини Тараса Шевченка: огляд вистав у Луцьку 7 – 9 березня





Цього тижня на сцені театру глядачі побачать історії, сповнені пригод та кохання. Щирі сценічні переживання – усе це принесе гарний настрій і багато позитивних емоцій від перегляду. А найменшенькі тішитимуться казковими сюжетами.



Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 7 до 9 березня.



Напередодні 211-ї річниці вшанування пам`яті Великого Кобзаря у театрі відбудеться постановка про щирі і теплі взаємини поета та княжни...



У п’ятницю, 7 березня, о 18:00, на камерній сцені – моновистава «Стіна» Юрія Щербака, моноверсія Галини Стефанової та Миколи Мерзлікіна. Режисерка-постановниця – Галина Стефанова. Тривалість – 1 година 10 хвилин (без антракту).



Історія дивовижних стосунків, що відкриває нам інший, досі незнаний бік генія... Сповідь духовної дружини Тараса Шевченка, що єдина з усіх жінок кохала та розуміла його до останнього подиху...



Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на



У суботу, 8 березня, о 12:00 – мюзикл на дві дії «Рукавичка» В’ячеслава Полянського, автор текстів пісень – Михайло Євшин, за мотивами української народної казки. Основна сцена. Тривалість – 1 година (антракт 15-20 хвилин).



«Наша вистава про захист рідного дому. Це яскрава і мʼяка історія для дітей про серйозні ідеї. Я через цю постановку хотів показати наскільки світлий світ у якому панує мир, злагода і любов, як це є у хатинці звірят, коли вони, обʼєднавшись у битві, перемогли Вовка та Лисицю, які прийшли у рукавичку аби зʼїсти Півника», – режисер-постановник Владислав Маціюк.



У театрі нагадують: після казки відбувається



На основній сцені театру – мюзикл у живому виконанні артистів, своєрідний гумор, цілковита віддача й мастерна гра на сцені! Усе це для глядачів, з якими з нетерпінням чекають зустрічі артисти!



У суботу ввечері, 8 березня, о 17:00, на основній сцені – музична комедія на три дії «Хай живе любов» за п'єсою Александра Фредро, музика Петра Свіста. Режисер-постановник – народний артист України Олександр Якимчук. Тривалість – 1 година 40 хвилин (з 2 антрактами, 15-20 хвилин).



Польські гусари на чолі з майором шукають затишку в маєтку, де головне правило – жодних жінок. Але все змінюється, коли несподівано з’являються сестри господаря зі служницями. Серед них – юна панна Зося, яку терміново видають заміж за власника маєтку. Чи вдасться гусарам зберегти свій спокій, а господареві – холостяцьку свободу? Інтриги, боротьба дам проти гусарів і сила кохання – все це у виставі!



У неділю, 9 березня, о 12:00 – лірична казка на дві дії «Чарівна лампа Аладдіна» Ярослава Стельмаха. Режисер-постановник – Павло Гарбуз. Тривалість – 1 година (антракт – 15-20 хвилин).



Коли хочеться дива – прямуйте у театр та додайте у ваш ранок неділі трохи східного колориту! Приходьте на постановку про чудеса, гарні справи, хитромудрі витівки та, звісно ж, любов! Добра вистава – уже наприкінці цього тижня!







Вистава для всіх поколінь! Для дітей це – цікава казка, підлітків – історія кохання, а от дорослі, напевне, зазирнуть глибше і впізнають щось таке життєве, як Мавку та Калину, які виборюють першість у серці кожного з нас... І стаємо ми зрештою тим, хто перемагає...



У неділю ввечері, 9 березня, о 17:00 – драма-феєрія «Лісова пісня» Лесі Українки. Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Віталій Денисенко. Тривалість – 2 години (антракт – 15-20 хвилин).



Перед глядачами постане вистава із корінням древнім, як сама природа, і таким же стихійним та містичним... Атмосфера, у яку приємно зануритися та розчинитися... Ну і, звісно, акторська гра – яскраві та глибокі образи, а ще – танці, жива музика (оркестр!) та чарівний спів...



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