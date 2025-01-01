На війні загинув Герой з Волині Дмитро Жмур

На війні загинув Герой з Волині Дмитро Жмур
На війні загинув Герой з Волині Дмитро Жмур.

Про це повідомили у Старовижівській громаді.

"Підтверджено загибель в бою з ворогом, жителя нашої громади – Жмур Дмитра. В надзвичайно молодому віці пішов Дмитро захищати нашу землю, адже не зміг миритися з тим, що ворог своїм рашистським чоботом топче нашу рідну Україну, руйнує міста і села, вбиває жінок та дітей. І підступний ворог забрав його молоде життя.

В скорботі родина, друзі, близькі, побратими та вся Старовижівська громада. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Дмитра.
Сумуємо та розділяємо Ваше горе!" - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про зустріч загиблого Воїна та чин похорону, повідомлять додатково.

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Теги: Україна, росія, війна, Волинь
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