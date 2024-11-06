У домівках лучан можуть вимикати опалення або подаватимуть менше тепла

У домівках лучан можуть вимикати опалення або подаватимуть менше тепла
У домівках лучан можуть вимикати опалення або подаватимуть менше тепла через покращення погоди.

Про це у коментарі misto.media повідомив речник КП «Луцьктепло» Антон Безносиков.

Волинські синоптики передають до кінця тижня потепління до +16 градусів. Вночі стовпчики термометра можуть підійматися до +5. Коли середньодобова температура у місті перетне позначку +10, комунальники тимчасово призупинять роботу котелень, де це можливо, або ж понизять температуру води у батареях.

Корегують температуру теплоносія за трьох причин:

- аби забезпечити оптимальну температуру в помешканнях споживачів;

- для економії енергоносіїв;

- для недопущення перегріву опалювальних приміщень.

«Якщо технічної можливості призупинити тепло від котельні немає, то параметри теплоносія понижуються до найнижчих допустимих норм, аби не погіршити постачання гарячої води. Далі — справа за індивідуальними тепловими пунктами, які регулюють подачу опалення в будівлі», — зазначив Антон Безносиков.

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Теги: Луцьк, опалення
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