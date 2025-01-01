Трамп попросив путіна виступити посередником у ядерних переговорах з Іраном, - Bloomberg

Трамп попросив путіна виступити посередником у ядерних переговорах з Іраном, - Bloomberg
Адміністрація президента США Дональда Трампа звернулась до Російської Федерації з проханням бути посередником у спілкуванні з Іраном з таких питань, як ядерна програма.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як пише видання, Трамп передав цю зацікавленість безпосередньо путіну в телефонній розмові в лютому. Згодом високопосадовці з адміністрації Трампа обговорили це питання зі своїми російськими колегами на переговорах у Саудівській Аравії.

Речник Кремля Дмитро Пєсков у відповідь на запитання Bloomberg заявив, що "Росія вважає, що США та Іран мають розв'язувати всі проблеми шляхом переговорів" і що Москва "готова зробити все, що в її силах, щоб домогтися цього".

Як пише видання, представник міністерства закордонних справ Ірану, відповідаючи на запитання, чи пропонувала Росія посередництво між Тегераном і Вашингтоном, сказав, що це "природно" для країн пропонувати свою допомогу.

"З огляду на важливість цих питань, цілком можливо, що багато сторін проявлять добру волю і готовність допомогти у розв'язанні різних проблем. З цього погляду, природно, що країни пропонуватимуть допомогу, якщо вона буде потрібна", - заявив прес-секретар МЗС Ірану Есмаїл Багаї.

Ядерна угода США та Ірану

Раніше повідомлялось, що Трамп хоче підписати нову ядерну угоду з Іраном. Адже такий договір країни вже підписували в 2015 році, але Трамп вивів США з нього в 2018 році.

Згодом Трамп заявив про бажання укласти з Іраном угоду щодо неядерного озброєння. Він воліє вирішити це дипломатичним шляхом замість можливого ведення бойових дій та бомбардування країни.

Нагадаємо, Спільний всеосяжний план дій (JCPOA) - ядерна угода, підписана у Відні 14 липня 2015 року між Іраном, групою 5+1 (п'ятьма постійними членами Ради Безпеки ООН: США, Росією, Китаєм, Францією, Великою Британією, а також Німеччиною) та ЄС щодо ядерної програми Ірану.

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Теги: Україна, росія, війна
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