На чемпіонаті України з біатлону волиняни здобули золоті та срібні медалі
Сьогодні, 16:10
На чемпіонаті України з біатлону серед дитячих-юнацьких спортивних шкіл та спортивних дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву троє волинян Назарій Савонік, Кирило Кульчицький та Анна Хомюк здобули призові місця.
Про це Суспільному 4 березня розповів голова Федерації біатлону Луцька Василь Покотилець.
У другий день чемпіонату, в спринтерських гонках змагалися дівчата та юнаки старших та середніх вікових груп. У спринті на 7,5 кілометрів у юнаків перемогу здобув вихованець біатлонної школи Володимирського спортивного ліцею Назарій Савонік. У заключний день змагань біатлоніст в індивідуальній гонці здобув ще одну "золоту" медаль та став дворазовим чемпіоном України.
Також у активі Назарія Савоніка є "срібна" медаль, яку він виборов в одиночній змішаній естафеті з Анною Хомюк.
Біатлоніст дитячо-юнацької спортивної школи №4 Луцької міської ради Кирило Кульчицький фінішував другим у спринті старшої вікової групи на дистанції 7,5 кілометрів.
Змагання тривали з 28 лютого по 2 березня у Львівській області. Загальнокомандне місце, яке посіли волиняни — четверте.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це Суспільному 4 березня розповів голова Федерації біатлону Луцька Василь Покотилець.
У другий день чемпіонату, в спринтерських гонках змагалися дівчата та юнаки старших та середніх вікових груп. У спринті на 7,5 кілометрів у юнаків перемогу здобув вихованець біатлонної школи Володимирського спортивного ліцею Назарій Савонік. У заключний день змагань біатлоніст в індивідуальній гонці здобув ще одну "золоту" медаль та став дворазовим чемпіоном України.
Також у активі Назарія Савоніка є "срібна" медаль, яку він виборов в одиночній змішаній естафеті з Анною Хомюк.
Біатлоніст дитячо-юнацької спортивної школи №4 Луцької міської ради Кирило Кульчицький фінішував другим у спринті старшої вікової групи на дистанції 7,5 кілометрів.
Змагання тривали з 28 лютого по 2 березня у Львівській області. Загальнокомандне місце, яке посіли волиняни — четверте.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
В Євросоюзі визначили, коли запровадять нові правила в'їзду, в тому числі для українців
Сьогодні, 16:50
На чемпіонаті України з біатлону волиняни здобули золоті та срібні медалі
Сьогодні, 16:10
Трамп попросив путіна виступити посередником у ядерних переговорах з Іраном, - Bloomberg
Сьогодні, 15:50
Туск підтвердив, що США спинили військову допомогу Україні
Сьогодні, 15:21