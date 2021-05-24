На чемпіонаті України з біатлону волиняни здобули золоті та срібні медалі

Назарій Савонік, Кирило Кульчицький та Анна Хомюк здобули призові місця.



Про це Василь Покотилець.



У другий день чемпіонату, в спринтерських гонках змагалися дівчата та юнаки старших та середніх вікових груп. У спринті на 7,5 кілометрів у юнаків перемогу здобув вихованець біатлонної школи Володимирського спортивного ліцею Назарій Савонік. У заключний день змагань біатлоніст в індивідуальній гонці здобув ще одну "золоту" медаль та став дворазовим чемпіоном України.



Також у активі Назарія Савоніка є "срібна" медаль, яку він виборов в одиночній змішаній естафеті з Анною Хомюк.



Біатлоніст дитячо-юнацької спортивної школи №4 Луцької міської ради Кирило Кульчицький фінішував другим у спринті старшої вікової групи на дистанції 7,5 кілометрів.



Змагання тривали з 28 лютого по 2 березня у Львівській області. Загальнокомандне місце, яке посіли волиняни — четверте.

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