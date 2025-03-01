Туск підтвердив, що США спинили військову допомогу Україні

Туск підтвердив, що США спинили військову допомогу Україні
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск на відкритті засідання польського уряду заявив, що інформація з кордону і хабу американської допомоги в Ясьонці підтверджує повідомлення про призупинення допомоги США для України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

"Звіти, які надходять з кордону, з нашого центру в Ясьонці, підтверджують заяви американської сторони (зупинення віськової допомоги - ред.). Це, звичайно, ставить Європу, Україну, Польщу в більш складну ситуацію, але ми повинні впоратися з цією ситуацією", - йдеться в повідомленні.

У ніч проти 4 березня стало відомо, що США призупиняють всю військову допомогу Україні – в тому числі й ту, яка щойно була доставлена і зберігається на складах у Польщі.

"Ситуація серйозна, мені не треба нікого переконувати, що вона вимагає від уряду особливої концентрації", – заявив Туск на початку засідання кабінету міністрів у вівторок.

"Ми будемо приймати рішення, які вимагатимуть повної солідарності держави, ваших міністерств. Настають дні і тижні, коли абсолютно необхідно припинити безплідні дискусії, суперечки про престиж, коаліційні розбіжності", – звернувся він до міністрів, зазначивши, що уряд повинен буде приймати рішення "в якомусь екстраординарному режимі".

Водночас Туск підкреслив, що немає "жодних підстав" вважати заяви американської сторони "просто словами".

Рішення Трампа заморозити допомогу Україні нібито підтримали всі його топрадники, а сам Дональд Трамп вирішив зробити це після фрази президента України про те, що війна може тривати ще довго.

Поміж тим, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 4 березня представила п'ятиступеневий план переозброєння Євросоюзу і підтримки України, який дозволить мобілізувати 800 млрд євро на оборонні витрати.

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Теги: Україна, росія, війна
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