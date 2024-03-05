У Луцьку судили жінку, яка говорила, що Волинь належить до території росії
Сьогодні, 14:13
У Луцькому міськрайонному суді оголосили вирок 37-річній уродженці Донеччини, яка тимчасово переїхала на Волинь. Жінку обвинувачували у виправдовування збройної агресії РФ.
За рішенням суду їй призначили покарання у вигляді пробаційного нагляду терміном на 3 роки, йдеться у вироку, пише Суспільне.
За що судили жінку
Про вчинок обвинуваченої стало відомо з допису лучанки Наталії Шафети, яка опублікувала у соцмережах ролик відзнятий в універмазі у центрі міста. Жінка поводилася неадекватно, шарпала за одяг людей і казала, що Волинь належить до території Росії.
Наступного дня після конфлікту в соцмережах також з'явилося відео із вибаченням жінки за свою поведінку. Попри це слідчі оголосили їй підозру за ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України. Йдеться про виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України. Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає виправні роботи, або позбавленням волі до трьох років.
Рішення суду
У матеріалах справи зазначили, що обвинувачена виправдовувала, визнавала правомірною збройну агресію РФ проти України і повторювала фрази на росйській мові, зокрема вигукувала: "Приедут русские и разберутся, все порешают, наведут тут порядок, покажут кто здесь хазяин. Вы живете на моей земле, здесь Россия"; "Это все наша земля, это все Россия"; "Я люблю Москву".
21 лютого 2025 року жінка уклала укладено зі стороною обвинувачення угоду про визнання винуватості і не заперечувала інкримінований їй злочин. Домашній арешт, який був накладений на жінку після оголошення підозри, було скасовано.
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За рішенням суду їй призначили покарання у вигляді пробаційного нагляду терміном на 3 роки, йдеться у вироку, пише Суспільне.
За що судили жінку
Про вчинок обвинуваченої стало відомо з допису лучанки Наталії Шафети, яка опублікувала у соцмережах ролик відзнятий в універмазі у центрі міста. Жінка поводилася неадекватно, шарпала за одяг людей і казала, що Волинь належить до території Росії.
Наступного дня після конфлікту в соцмережах також з'явилося відео із вибаченням жінки за свою поведінку. Попри це слідчі оголосили їй підозру за ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України. Йдеться про виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України. Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає виправні роботи, або позбавленням волі до трьох років.
Рішення суду
У матеріалах справи зазначили, що обвинувачена виправдовувала, визнавала правомірною збройну агресію РФ проти України і повторювала фрази на росйській мові, зокрема вигукувала: "Приедут русские и разберутся, все порешают, наведут тут порядок, покажут кто здесь хазяин. Вы живете на моей земле, здесь Россия"; "Это все наша земля, это все Россия"; "Я люблю Москву".
21 лютого 2025 року жінка уклала укладено зі стороною обвинувачення угоду про визнання винуватості і не заперечувала інкримінований їй злочин. Домашній арешт, який був накладений на жінку після оголошення підозри, було скасовано.
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