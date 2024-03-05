У Луцьку судили жінку, яка говорила, що Волинь належить до території росії





За рішенням суду їй призначили покарання у вигляді пробаційного нагляду терміном на 3 роки, йдеться у вироку, пише



За що судили жінку



Про вчинок обвинуваченої стало відомо з допису лучанки Наталії Шафети, яка опублікувала у соцмережах ролик відзнятий в універмазі у центрі міста. Жінка поводилася неадекватно, шарпала за одяг людей і казала, що Волинь належить до території Росії.



Наступного дня після конфлікту в соцмережах також з'явилося відео із вибаченням жінки за свою поведінку. Попри це слідчі оголосили їй підозру за ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України. Йдеться про виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України. Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає виправні роботи, або позбавленням волі до трьох років.



Рішення суду



У матеріалах справи зазначили, що обвинувачена виправдовувала, визнавала правомірною збройну агресію РФ проти України і повторювала фрази на росйській мові, зокрема вигукувала: "Приедут русские и разберутся, все порешают, наведут тут порядок, покажут кто здесь хазяин. Вы живете на моей земле, здесь Россия"; "Это все наша земля, это все Россия"; "Я люблю Москву".



21 лютого 2025 року жінка уклала укладено зі стороною обвинувачення угоду про визнання винуватості і не заперечувала інкримінований їй злочин. Домашній арешт, який був накладений на жінку після оголошення підозри, було скасовано.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькому міськрайонному суді оголосили вирок 37-річній уродженці Донеччини, яка тимчасово переїхала на Волинь. Жінку обвинувачували у виправдовування збройної агресії РФ.За рішенням суду їй призначили покарання у вигляді пробаційного нагляду терміном на 3 роки, йдеться у вироку, пише Суспільне Про вчинок обвинуваченої стало відомо з допису лучанки, яка опублікувала у соцмережах ролик відзнятий в універмазі у центрі міста. Жінка поводилася неадекватно, шарпала за одяг людей і казала, що Волинь належить до території Росії.Наступного дня після конфлікту в соцмережах також з'явилося відео із вибаченням жінки за свою поведінку. Попри це слідчі оголосили їй підозру за ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України. Йдеться про виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України. Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає виправні роботи, або позбавленням волі до трьох років.У матеріалах справи зазначили, що обвинувачена виправдовувала, визнавала правомірною збройну агресію РФ проти України і повторювала фрази на росйській мові, зокрема вигукувала: "Приедут русские и разберутся, все порешают, наведут тут порядок, покажут кто здесь хазяин. Вы живете на моей земле, здесь Россия"; "Это все наша земля, это все Россия"; "Я люблю Москву".21 лютого 2025 року жінка уклала укладено зі стороною обвинувачення угоду про визнання винуватості і не заперечувала інкримінований їй злочин. Домашній арешт, який був накладений на жінку після оголошення підозри, було скасовано.

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