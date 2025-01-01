«Потрібно копати»: Лукашенко оголосив пошук рідкоземельних металів у Білорусі





Про це заявив Олександр Лукашенко, повідомляє



"Найактуальніша тема. Через відомі обставини зараз у всього світу на слуху тема видобутку рідкоземельних матеріалів", - сказав він.



Лукашенко заявив, що ставив завдання перед відповідним міністром.



"Кажуть, що у нас у відвалах є рідкоземельні мінерали. Треба розвідати й інше: і хімія, і нафта, і газ, та інше. Я ставив відповідне завдання перед відповідним міністром", - заявив Лукашенко.



За його словами, геологорозвідка в Білорусі розвинена недостатньо, перебуває на низькому рівні.



"Тому міністру природних ресурсів і охорони довкілля впиратися разом із вами доведеться пристойно. Це майбутнє. Треба копати, треба дивитися, що є у нас у землі", - сказав він.



Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявляв, що хотів би укласти угоду з Україною і отримає доступ до рідкоземельних металів. У підсумку було підготовлено договір про передачу в спеціальний фонд 50% доходів від природних ресурсів України. Однак рамкову угоду не було підписано після сварки Трампа з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі 28 лютого.



Як заявили в компанії Lynas, найбільшому у світі виробнику рідкісноземельних металів за межами Китаю, в Австралії є рідкісноземельні елементи, необхідні Заходу, і навички для їх економічного виробництва. Використовувати наявні ресурси набагато простіше, ніж розробляти нові в інших країнах

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Білорусі почнуть пошук рідкоземельних металів. Будуть копати, щоб дізнатися, що знаходиться в землі.Про це заявив, повідомляє РБК-Україна з посиланням на державне агентство БелТА."Найактуальніша тема. Через відомі обставини зараз у всього світу на слуху тема видобутку рідкоземельних матеріалів", - сказав він.Лукашенко заявив, що ставив завдання перед відповідним міністром."Кажуть, що у нас у відвалах є рідкоземельні мінерали. Треба розвідати й інше: і хімія, і нафта, і газ, та інше. Я ставив відповідне завдання перед відповідним міністром", - заявив Лукашенко.За його словами, геологорозвідка в Білорусі розвинена недостатньо, перебуває на низькому рівні."Тому міністру природних ресурсів і охорони довкілля впиратися разом із вами доведеться пристойно. Це майбутнє. Треба копати, треба дивитися, що є у нас у землі", - сказав він.Нагадаємо, президент СШАзаявляв, що хотів би укласти угоду з Україною і отримає доступ до рідкоземельних металів. У підсумку було підготовлено договір про передачу в спеціальний фонд 50% доходів від природних ресурсів України. Однак рамкову угоду не було підписано після сварки Трампа з президентом Україниу Білому домі 28 лютого.Як заявили в компанії Lynas, найбільшому у світі виробнику рідкісноземельних металів за межами Китаю, в Австралії є рідкісноземельні елементи, необхідні Заходу, і навички для їх економічного виробництва. Використовувати наявні ресурси набагато простіше, ніж розробляти нові в інших країнах

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