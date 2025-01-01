На Волині через підпал сухої трави загорілася господарська будівля





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Особу зловмисника встановлюють.



Рятувальники міста Ковель оперативно прибули на місце та загасили полум’я. На щастя ніхто не постраждав, пожежу вдалося ліквідувати.



Повідомлення про пожежу надійшло о 15:03, ліквідовано вогонь о 15:57.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Колодниця Ковельської громади невідомий підпалив суху траву - вогонь швидко перекинувся на господарську будівлю.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Особу зловмисника встановлюють.Рятувальники міста Ковель оперативно прибули на місце та загасили полум’я. На щастя ніхто не постраждав, пожежу вдалося ліквідувати.Повідомлення про пожежу надійшло о 15:03, ліквідовано вогонь о 15:57.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію