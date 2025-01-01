На Волині через підпал сухої трави загорілася господарська будівля
Сьогодні, 17:37
У селі Колодниця Ковельської громади невідомий підпалив суху траву - вогонь швидко перекинувся на господарську будівлю.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Особу зловмисника встановлюють.
Рятувальники міста Ковель оперативно прибули на місце та загасили полум’я. На щастя ніхто не постраждав, пожежу вдалося ліквідувати.
Повідомлення про пожежу надійшло о 15:03, ліквідовано вогонь о 15:57.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Особу зловмисника встановлюють.
Рятувальники міста Ковель оперативно прибули на місце та загасили полум’я. На щастя ніхто не постраждав, пожежу вдалося ліквідувати.
Повідомлення про пожежу надійшло о 15:03, ліквідовано вогонь о 15:57.
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