На Волині через підпал сухої трави загорілася господарська будівля

На Волині через підпал сухої трави загорілася господарська будівля
У селі Колодниця Ковельської громади невідомий підпалив суху траву - вогонь швидко перекинувся на господарську будівлю.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Особу зловмисника встановлюють.

Рятувальники міста Ковель оперативно прибули на місце та загасили полум’я. На щастя ніхто не постраждав, пожежу вдалося ліквідувати.

Повідомлення про пожежу надійшло о 15:03, ліквідовано вогонь о 15:57.

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Теги: Волинь, пожежа, рятувальники
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