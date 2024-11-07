На Волині лікарі врятували немовля з перитонітом

Після народження життя маленькогоз Волині було під серйозною загрозою через перитоніт, але після операції та тривалого лікування хлопчик разом із мамою вирушив додому.Про це повідомили у повідомили у Волинському обласному медоб’єднанні захисту материнства і дитинства.Ілона Стась народила свою п’яту дитину, хлопчика Даміра, 16 січня у Маневичах. Здавалося, усе добре: малюк був доношеним, вага — 2930 г та зріст 54 см. Єдине, що насторожувало — у нього не було апетиту.«Три дні син не їв, не випорожнювався, потім у нього здувся животик», — розповіла жінка. «З Луцька приїхала реанімаційна бригада і терміново транспортувала дитину до перинатального центру, адже лікарі запідозрили кишкову непрохідність.У Луцьку після обстежень з’ясували, що Даміру потрібна термінова операція для порятунку життя. Мені сказали, що шанси на життя малюка невеликі. Почути це було дуже страшно, але лікарі врятували синочка. Я дуже вдячна всім медикам, які боролися за життя Даміра! Операція пройшла успішно і після 12 днів у критичному стані він почав поступово одужувати. Зараз важить 3420 грамів і добре набирає вагу».Діагноз Даміра — каловий розлитий перитоніт. Реанімобілем до перинатального центру його доправила виїзна неонатологічна бригада невідкладної допомоги. Далі складну операцію немовляті виконав дитячий хірург. Завідувач хірургічного відділення обласної дитячої лікарніпояснює: «Перитоніт — це ускладнення, яке спричинила перфорація кишківника внаслідок порушення кровопостачання, інфекції та важких пологів.Вміст кишківника потрапив у черевну порожнину, що спричинило сильне запалення, уражений був як товстий, так і тонкий кишківник. Дитині вивели стому — отвір на передній черевній стінці, та встановили калоприймач».Після складного оперативного втручання для батьків настав важкий період очікування, коли за життя хлопчика боролися в реанімації.«Стан малюка був критичний, тривалий час він перебував на штучній вентиляції легень, не вигодовувався та потребував парентерального харчування. Ми дуже радіємо успішному результату нашої командної роботи», — говорить завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії новонародженихПісля стабілізації стану лікуванням Даміра майже 3 тижні займалися медики відділення неонатології, зокрема лікар-неонатолог«Після переведення із відділення анестезіології та інтенсивної терапії дитина ще не вміла їсти, не могла засвоювати увесь необхідний об’єм їжі та перебувала на парентеральному харчуванні. Зараз хлопчик у стабільному стані, самостійно їсть та вигодовується зцідженим грудним молоком: об’єми його порцій необхідно контролювати, бо переїдання небезпечне. Мама вміє доглядати за малюком та за стомою, тож він може перебувати вдома до наступних етапів лікування».На разі завершився лише проміжний етап лікування Даміра. Надалі його очікує реконструктивна операція із закриття стоми, яку лікарі виконають, коли малюк підросте та зміцніє.Зазначимо, що транспортування Даміра та оперативне втручання медики виконали у вихідні дні. Колектив Волинське обласне медоб'єднання захисту материнства і дитинства 24/7 перебуває на сторожі життя і здоров’я дітей, та готовий будь-якої миті прийти на допомогу!