На Волині стрімко росте вартість житла

На Волині стрімко росте вартість житла
У Волинській області найстрімкіше в Україні зросла вартість однокімнатних квартир – як у новобудовах, так і на вторинному ринку.

Аналітичний центр українського маркетплейса нерухомості DIM.RIA випустив нове дослідження ринку нерухомості, передає "Конкурент".

За даними дослідження, середня вартість, яку вказують власники у пропозиціях про продаж однокімнатних квартир, протягом лютого зросла у більшості областей. Найсуттєвіше – у Волинській області, на 7% ($51,5 тис. за однокімнатну квартиру).

Волинська область також стала лідером за зростанням вартості однокімнатної квартири на «вторинці» у масштабах року (+31%), друга сходинка – у Чернівецької області (+29%), третя – у Закарпатської (+28%). Найдорожче станом на кінець лютого 2025 року коштує однокімнатна квартира в Києві: у середньому – близько $90,2 тис.

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Теги: житло, Волинь
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