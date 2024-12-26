На Волині стрімко росте вартість житла





Аналітичний центр українського маркетплейса нерухомості DIM.RIA випустив нове дослідження ринку нерухомості, передає



За даними дослідження, середня вартість, яку вказують власники у пропозиціях про продаж однокімнатних квартир, протягом лютого зросла у більшості областей. Найсуттєвіше – у Волинській області, на 7% ($51,5 тис. за однокімнатну квартиру).



Волинська область також стала лідером за зростанням вартості однокімнатної квартири на «вторинці» у масштабах року (+31%), друга сходинка – у Чернівецької області (+29%), третя – у Закарпатської (+28%). Найдорожче станом на кінець лютого 2025 року коштує однокімнатна квартира в Києві: у середньому – близько $90,2 тис.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Волинській області найстрімкіше в Україні зросла вартість однокімнатних квартир – як у новобудовах, так і на вторинному ринку.Аналітичний центр українського маркетплейса нерухомості DIM.RIA випустив нове дослідження ринку нерухомості, передає "Конкурент" За даними дослідження, середня вартість, яку вказують власники у пропозиціях про продаж однокімнатних квартир, протягом лютого зросла у більшості областей. Найсуттєвіше – у Волинській області, на 7% ($51,5 тис. за однокімнатну квартиру).Волинська область також стала лідером за зростанням вартості однокімнатної квартири на «вторинці» у масштабах року (+31%), друга сходинка – у Чернівецької області (+29%), третя – у Закарпатської (+28%). Найдорожче станом на кінець лютого 2025 року коштує однокімнатна квартира в Києві: у середньому – близько $90,2 тис.

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