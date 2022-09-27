Чому сектор військових поховань у Гаразджі досі не облаштували





Про це йдеться у сюжеті телеканалу



Під час сесійного засідання Луцької міської ради 26 лютого обранці громади порушили це питання. Зокрема депутат Михайло Наход поцікавився, коли ж буде реалізація проєкту щодо облаштування сектору військових поховань.



«Питання стосується облаштування сектору почесних поховань на кладовищі в Гаразджі. Скажіть, будь ласка, чи є бачення, коли презентують проєкт, який будуть надалі реалізовувати?» – запитав Наход.



На що міський голова відповів: наразі лише шукають проєктанта, який на основі усіх пропозицій, які були подані в межах конкурсу щодо облаштування сектору військових поховань, зможе зробити кошторисну документацію та реалізувати проєкт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Гаразджа, що біля Луцька, досі не облаштували сектор військових поховань на міському кладовищі, хоча конкурс на кращу концепцію провели ще у травні 2023 року та обрали переможців.Про це йдеться у сюжеті телеканалу «Конкурент TV» Під час сесійного засідання Луцької міської ради 26 лютого обранці громади порушили це питання. Зокрема депутатпоцікавився, коли ж буде реалізація проєкту щодо облаштування сектору військових поховань.«Питання стосується облаштування сектору почесних поховань на кладовищі в Гаразджі. Скажіть, будь ласка, чи є бачення, коли презентують проєкт, який будуть надалі реалізовувати?» – запитав Наход.На що міський голова відповів: наразі лише шукають проєктанта, який на основі усіх пропозицій, які були подані в межах конкурсу щодо облаштування сектору військових поховань, зможе зробити кошторисну документацію та реалізувати проєкт.

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