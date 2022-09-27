Чому сектор військових поховань у Гаразджі досі не облаштували

Чому сектор військових поховань у Гаразджі досі не облаштували
У селі Гаразджа, що біля Луцька, досі не облаштували сектор військових поховань на міському кладовищі, хоча конкурс на кращу концепцію провели ще у травні 2023 року та обрали переможців.

Про це йдеться у сюжеті телеканалу «Конкурент TV».

Під час сесійного засідання Луцької міської ради 26 лютого обранці громади порушили це питання. Зокрема депутат Михайло Наход поцікавився, коли ж буде реалізація проєкту щодо облаштування сектору військових поховань.

«Питання стосується облаштування сектору почесних поховань на кладовищі в Гаразджі. Скажіть, будь ласка, чи є бачення, коли презентують проєкт, який будуть надалі реалізовувати?» – запитав Наход.

На що міський голова відповів: наразі лише шукають проєктанта, який на основі усіх пропозицій, які були подані в межах конкурсу щодо облаштування сектору військових поховань, зможе зробити кошторисну документацію та реалізувати проєкт.

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Теги: Кладовище, Гаразджа, військові
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