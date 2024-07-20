У Луцькому районі виявили яйця, заражені пташиним грипом





Яйця звідти доставлялися і до України, розповідають на сторінці Держспоживслужби.



Зокрема, дві заражені партії потрапили до приватного сільськогосподарського підприємства у Луцькому районі.



Державна надзвичайна протиепізоотична комісія провела засідання, на якому затвердила План заходів з метою недопущення розповсюдження вірусу грипу птиці у приватному сільськогосподарському підприємстві.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На птахофабриці, де утримуються домашні кури, розташованій у Мазовицькому воєводстві (Польща), виявили спалах пташиного грипу.Яйця звідти доставлялися і до України, розповідають на сторінці Держспоживслужби.Зокрема, дві заражені партії потрапили до приватного сільськогосподарського підприємства у Луцькому районі.Державна надзвичайна протиепізоотична комісія провела засідання, на якому затвердила План заходів з метою недопущення розповсюдження вірусу грипу птиці у приватному сільськогосподарському підприємстві.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію