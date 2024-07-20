У Луцькому районі виявили яйця, заражені пташиним грипом
Сьогодні, 22:48
На птахофабриці, де утримуються домашні кури, розташованій у Мазовицькому воєводстві (Польща), виявили спалах пташиного грипу.
Яйця звідти доставлялися і до України, розповідають на сторінці Держспоживслужби.
Зокрема, дві заражені партії потрапили до приватного сільськогосподарського підприємства у Луцькому районі.
Державна надзвичайна протиепізоотична комісія провела засідання, на якому затвердила План заходів з метою недопущення розповсюдження вірусу грипу птиці у приватному сільськогосподарському підприємстві.
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Яйця звідти доставлялися і до України, розповідають на сторінці Держспоживслужби.
Зокрема, дві заражені партії потрапили до приватного сільськогосподарського підприємства у Луцькому районі.
Державна надзвичайна протиепізоотична комісія провела засідання, на якому затвердила План заходів з метою недопущення розповсюдження вірусу грипу птиці у приватному сільськогосподарському підприємстві.
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