У Луцькому районі виявили яйця, заражені пташиним грипом

У Луцькому районі виявили яйця, заражені пташиним грипом
На птахофабриці, де утримуються домашні кури, розташованій у Мазовицькому воєводстві (Польща), виявили спалах пташиного грипу.

Яйця звідти доставлялися і до України, розповідають на сторінці Держспоживслужби.

Зокрема, дві заражені партії потрапили до приватного сільськогосподарського підприємства у Луцькому районі.

Державна надзвичайна протиепізоотична комісія провела засідання, на якому затвердила План заходів з метою недопущення розповсюдження вірусу грипу птиці у приватному сільськогосподарському підприємстві.

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Теги: яйця, пташиний грип, Волинь
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