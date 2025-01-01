Миротворчі війська можуть дислокуватися навіть на Волині, - нардеп Юрченко

Олександр Юрченко заявив, що миротворчі війська можуть розмістити в тому числі й у Волинській області.



Свою думку він висловив у інтерв'ю Новини.LIVE, передає



За його словами, миротворчі війська мають дислокуватися не на лінії фронту, а на території північних областей - Волинської, Сумської, Чернігівської та Харківської. Щоб уникнути можливого вторгнення зі сторони Білорусі.



«Вони (миротворці, - ред.) будуть знаходитися не по лінії розмежування, бо, знову ж таки, ми її не знаємо і її немає, тобто не по лінії фронту. А якщо ці війська будуть, то вони будуть знаходитися безпосередньо не по лінії Полтава-Дніпро-Кривий Ріг, а це буде якраз Харків, Суми, Чернігів, можливо навіть Волинь, де ми можемо очікувати повторного вторгнення з території Білорусі», — сказав він.







Юрченко наголосив, що це дасть Україні можливість провести ротацію тих, хто зараз захищає кордони.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Народний депутат від партії «Слуга народу»заявив, що миротворчі війська можуть розмістити в тому числі й у Волинській області.Свою думку він висловив у інтерв'ю Новини.LIVE, передає Телеграм-канал ВолиньПост За його словами, миротворчі війська мають дислокуватися не на лінії фронту, а на території північних областей - Волинської, Сумської, Чернігівської та Харківської. Щоб уникнути можливого вторгнення зі сторони Білорусі.«Вони (миротворці, - ред.) будуть знаходитися не по лінії розмежування, бо, знову ж таки, ми її не знаємо і її немає, тобто не по лінії фронту. А якщо ці війська будуть, то вони будуть знаходитися безпосередньо не по лінії Полтава-Дніпро-Кривий Ріг, а це буде якраз Харків, Суми, Чернігів, можливо навіть Волинь, де ми можемо очікувати повторного вторгнення з території Білорусі», — сказав він.Юрченко наголосив, що це дасть Україні можливість провести ротацію тих, хто зараз захищає кордони.

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