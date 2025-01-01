5 березня на Волині: гортаючи календар
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День народження сьогодні у режисера та громадського діяча, військового Сергія Шараєвського (на фото).
Також день народження сьогодні у бізнесменів Олександра Кропиви, Миколи Господарика та актриси обласного академічного театру ляльок, Заслуженої артистки України Лариси Мікоян.
Іменинники цього дня – Лев, Корнилій.
Вітаємо усіх, у кого сьогодні день народження або день ангела. Зичимо здоров'я, любові й успіхів у всіх починаннях.
5 березня 2009 року відкрили Музей Луцької гімназії №4 імені Модеста Левицького.
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Також день народження сьогодні у бізнесменів Олександра Кропиви, Миколи Господарика та актриси обласного академічного театру ляльок, Заслуженої артистки України Лариси Мікоян.
Іменинники цього дня – Лев, Корнилій.
Вітаємо усіх, у кого сьогодні день народження або день ангела. Зичимо здоров'я, любові й успіхів у всіх починаннях.
5 березня 2009 року відкрили Музей Луцької гімназії №4 імені Модеста Левицького.
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