Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 5 березня

Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 5 березня
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 5 березня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вищий К-індекс, тим сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

У другій половині вівторка, 4 березня, розпочалося різке підвищення сонячної активності до К-індексу 5 (червоний рівень), що відповідає сильній магнітній бурі, здатній впливати на самопочуття метеозалежних людей, яка триватиме і в середу, 5 березня.


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Теги: Магнітні бурі, прогноз, Україна
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