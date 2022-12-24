Кабмін виділив 150 млн гривень на повернення українських біженців з-за кордону





Про це повідомляє Тараса Мельничука.



Як повідомив Мельничук, 150,03 млн гривень, передбачені Міністерству економіки на 2025 рік у загальному фонді державного бюджету за програмою "Забезпечення виконання завдань і заходів із підтримки українців за кордоном та сприяння їх поверненню в Україну" передано Міністерству національної єдності на нову бюджетну програму.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кабінет міністрів виділив Міністерству національної єдності 150 млн гривень з державного бюджету на сприяння поверненню українських біженців з-за кордону.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram представника уряду у Верховній РадіЯк повідомив Мельничук, 150,03 млн гривень, передбачені Міністерству економіки на 2025 рік у загальному фонді державного бюджету за програмою "Забезпечення виконання завдань і заходів із підтримки українців за кордоном та сприяння їх поверненню в Україну" передано Міністерству національної єдності на нову бюджетну програму.

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