Курс валют на 5 березня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 5 березня. Так, порівняно з попереднім днем, вартість долара США впала на 2 копійки і становить 41,57 гривні.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США – 41,57 (-2 коп.)
Курс євро
1 євро – 43,87 (+33 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий – 10,55 (+12 коп.)
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Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США – 41,57 (-2 коп.)
Курс євро
1 євро – 43,87 (+33 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий – 10,55 (+12 коп.)
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