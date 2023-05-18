У нацпарку на Волині випустили на волю врятованого лебедя

У Ківерцівському національному природному парку "Цуманська пуща" 4 березня випустили на волю врятованого лебедя-шипуна, який під час лютневих морозів майже замерз на одній із водойм у Луцькому районі.Про це повідомили сторінці нацпарку у Facebook."Це наш красавєц, сьогодні будемо його випускати на волю. Він уже укріп, морози пройшли. Так що він піде собі шукати пару", — зазначив волинянин.Два тижні тому, коли температура повітря вночі опускалася нижче 18 градусів морозу, під час обстеження території парку виявили молодого лебедя-шипуна, який майже замерз і зовсім не рухався.Лебедя врятував інженер тваринного світу парку, який виходив птаха вдома, у господарській споруді. Природоохоронець розповів, що лебідь не мав сил опиратися чи вириватися з рук: він самотньо стояв у неглибокій канаві і ні на що не реагував.За птахом чоловік доглядав упродовж двох тижнів: годував зерном і тертим буряком. Лебідь, за спостереженням фахівця нацпарку, оживав і ставав активнішим, а коли потепліло, то почав демонструвати бажання вийти на волю. Птаха волинянин випустив на русло річки: лебідь поводився спокійно і спершу поплив водоймою, а згодом полетів.