Трамп присвятив Україні хвилину з півторагодинної промови до Конгресу: жодного мирного плану

Трамп присвятив Україні хвилину з півторагодинної промови до Конгресу: жодного мирного плану
Дональд Трамп у своїй промові перед обома палатами Конгресу приділив мінімальний час питанню України: президент США згадав про війну з Росією лише наприкінці понад 1,5-годинного виступу.

Про це пише LB.ua.

Попри твердження ЗМІ, що Трамп збирається оголосити подробиці свого "мирного плану" щодо завершення бойових дій, нових ґрунтовних заяв з боку господаря Білого дому не пролунало.

Республіканець розповів, що отримав "листа від Президента Зеленського, в якому той говорить про готовність вести переговори та підписати угоду про мінерали". Прогноз медіа щодо можливого оголошення про укладання економічного партнерства також не збувся.

Трамп дорікнув Європі, що та "витратила більше на купівлю російського газу, ніж на допомогу Україні" та вчергове повторив тезу про нібито 350 мільярдів доларів підтримки з боку США.

Республіканець адресував демократам запитання, "чи хочуть вони, щоб усе це тривало ще п'ять років", після чого заявив, що "для завершення війни потрібно розмовляти з обома сторонами" та назвав "прекрасним" те, що Росія нібито "хоче миру".

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Теги: Україна, росія, війна
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