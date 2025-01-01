На Донеччині поліг Герой з Волині Анатолій Єрмаков

Єрмаков Анатолій Анатолійович, 11.02.1972 року народження.



Про це



"Воїн до останньої хвилини був вірний присязі щодо захисту Батьківщини, віддавши своє дорогоцінне життя за кожного з нас.

Нещодавно придбав помешкання в селі Микуличі Зимнівської громади, де планував прожити довге та щасливе життя з дружиною Галиною.

Висловлюємо щирі співчуття дружині, родині, близьким та побратимам полеглого", - йдеться в повідомленні.



Поховають загинувшого Анатолія Єрмакова на Федорівському кладовищі.

Зазначається, що про прибуття місії «На щиті» та час похорону повідомлять додатково.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Знову жахлива звістка надійшла з лінії фронту – 1 березня 2025 року внаслідок отриманих поранень в районі населеного пункту Олександрівка Донецької області загинув штаб-сержант, 11.02.1972 року народження.Про це повідомили в Устилузькій громаді."Воїн до останньої хвилини був вірний присязі щодо захисту Батьківщини, віддавши своє дорогоцінне життя за кожного з нас.Нещодавно придбав помешкання в селі Микуличі Зимнівської громади, де планував прожити довге та щасливе життя з дружиноюВисловлюємо щирі співчуття дружині, родині, близьким та побратимам полеглого", - йдеться в повідомленні.Поховають загинувшого Анатолія Єрмакова на Федорівському кладовищі.Зазначається, що про прибуття місії «На щиті» та час похорону повідомлять додатково.

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