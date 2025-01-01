На Донеччині поліг Герой з Волині Анатолій Єрмаков
Сьогодні, 09:48
Знову жахлива звістка надійшла з лінії фронту – 1 березня 2025 року внаслідок отриманих поранень в районі населеного пункту Олександрівка Донецької області загинув штаб-сержант Єрмаков Анатолій Анатолійович, 11.02.1972 року народження.
Про це повідомили в Устилузькій громаді.
"Воїн до останньої хвилини був вірний присязі щодо захисту Батьківщини, віддавши своє дорогоцінне життя за кожного з нас.
Нещодавно придбав помешкання в селі Микуличі Зимнівської громади, де планував прожити довге та щасливе життя з дружиною Галиною.
Висловлюємо щирі співчуття дружині, родині, близьким та побратимам полеглого", - йдеться в повідомленні.
Поховають загинувшого Анатолія Єрмакова на Федорівському кладовищі.
Зазначається, що про прибуття місії «На щиті» та час похорону повідомлять додатково.
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Про це повідомили в Устилузькій громаді.
"Воїн до останньої хвилини був вірний присязі щодо захисту Батьківщини, віддавши своє дорогоцінне життя за кожного з нас.
Нещодавно придбав помешкання в селі Микуличі Зимнівської громади, де планував прожити довге та щасливе життя з дружиною Галиною.
Висловлюємо щирі співчуття дружині, родині, близьким та побратимам полеглого", - йдеться в повідомленні.
Поховають загинувшого Анатолія Єрмакова на Федорівському кладовищі.
Зазначається, що про прибуття місії «На щиті» та час похорону повідомлять додатково.
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