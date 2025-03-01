Лукашенко запросив Зеленського, Трампа і путіна на переговори в Мінськ

Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ готовий організувати переговори президента США Дональда Трампа, президента України Володимира Зеленського і правителя Росії володимира путіна.



Про це Лукашенко сказав в інтерв'ю американському блогеру Маріо Науфалу, пише



"Не треба Зеленського зараз нагинати, хоч би яким він був. Треба переконати, домовитися і з Зеленським, бо за Зеленським стоїть більша частина українського суспільства.



Тож треба домовлятися.



Хочете – приїжджайте. Ось поряд – 200 кілометрів від білоруського кордону до Києва. Пів години літаком. Приїжджайте. Ось тут сядемо. Спокійно, без галасу, без криків домовимось.



Тому передайте Трампу: я на нього чекаю тут разом із путіним та Зеленським. Сядемо і спокійно домовимось. Якщо ви хочете домовитись", - йдеться в повідомленні.



Разом з тим Лукашенко заявив, що не хотів би виконувати роль посередника в "українському питанні".



"Хочу, щоб ви розуміли мою позицію. Найбільше я ненавиджу посередництво. Це означає бути між кимось і вдавати, що ти щось там можеш.



Особливо бути посередником між США та Росією чи США, Китаєм тощо.



У нас із Росією, з Китаєм блискучі відносини. Проте боронь боже бути між цими гігантами якимось посередником.



Для того, щоб бути посередником, як сьогодні показує ситуація, треба мати потужний ресурс або ще щось", сказав Лукашенко.



Раніше Лукашенко заявив, що питання щодо закінчення війни в Україні без неї ніхто вирішувати не буде.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Самопроголошений президент Білорусізаявив, що Мінськ готовий організувати переговори президента США, президента Україниі правителя РосіїПро це Лукашенко сказав в інтерв'ю американському блогеру, пише Українська правда "Не треба Зеленського зараз нагинати, хоч би яким він був. Треба переконати, домовитися і з Зеленським, бо за Зеленським стоїть більша частина українського суспільства.Тож треба домовлятися.Хочете – приїжджайте. Ось поряд – 200 кілометрів від білоруського кордону до Києва. Пів години літаком. Приїжджайте. Ось тут сядемо. Спокійно, без галасу, без криків домовимось.Тому передайте Трампу: я на нього чекаю тут разом із путіним та Зеленським. Сядемо і спокійно домовимось. Якщо ви хочете домовитись", - йдеться в повідомленні.Разом з тим Лукашенко заявив, що не хотів би виконувати роль посередника в "українському питанні"."Хочу, щоб ви розуміли мою позицію. Найбільше я ненавиджу посередництво. Це означає бути між кимось і вдавати, що ти щось там можеш.Особливо бути посередником між США та Росією чи США, Китаєм тощо.У нас із Росією, з Китаєм блискучі відносини. Проте боронь боже бути між цими гігантами якимось посередником.Для того, щоб бути посередником, як сьогодні показує ситуація, треба мати потужний ресурс або ще щось", сказав Лукашенко.Раніше Лукашенко заявив, що питання щодо закінчення війни в Україні без неї ніхто вирішувати не буде.

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