На Волині у ДТП загинув 34-річний волинянин: на квадроциклі в`їхав у стовп
Сьогодні, 11:57
У Нововолинську внаслідок автопригоди загинув 34-річний волинянин.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася учора близько 14:00 години по вулиці Миколи Леонтовича, що у Нововолинську.
34-річний житель Володимирського району, керуючи квадроциклом Bashan, не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожню обстановку та здійснив наїзд на електроопору.
Внаслідок автопригоди водія із травмами госпіталізували до реанімації, де він помер.
Слідчі за цим фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася учора близько 14:00 години по вулиці Миколи Леонтовича, що у Нововолинську.
34-річний житель Володимирського району, керуючи квадроциклом Bashan, не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожню обстановку та здійснив наїзд на електроопору.
Внаслідок автопригоди водія із травмами госпіталізували до реанімації, де він помер.
Слідчі за цим фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.
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