На Волині у ДТП загинув 34-річний волинянин: на квадроциклі в`їхав у стовп

На Волині у ДТП загинув 34-річний волинянин: на квадроциклі в`їхав у стовп
У Нововолинську внаслідок автопригоди загинув 34-річний волинянин.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася учора близько 14:00 години по вулиці Миколи Леонтовича, що у Нововолинську.

34-річний житель Володимирського району, керуючи квадроциклом Bashan, не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожню обстановку та здійснив наїзд на електроопору.

Внаслідок автопригоди водія із травмами госпіталізували до реанімації, де він помер.
На Волині у ДТП загинув 34-річний волинянин: на квадроциклі в`їхав у стовп

Слідчі за цим фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.

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Теги: Волинь, ДТП
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