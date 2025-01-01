Росія вночі атакувала Україну ракетами та 181 дроном
Сьогодні, 12:41
У ніч на середу ворог атакував 181 ударним дроном і безпілотниками-імітаторами різних типів з окупованого Криму і російських напрямків Орел, Курськ, Міллєрово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ. Також росіяни застосували три балістичні ракети ІскандерМ/KN-23 із Воронезької області та одну зенітну керовану ракету С300 із Курської, повідомили Повітряні сили.
Захисники збили 115 дронів, а ще 55 були локаційно знешкоджені без негативних наслідків. ППО парцювала в Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській та Одеській областях.
"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України", – повідомили військові.
Внаслідок ворожої атаки постраждали Київська, Одеська, Дніпропетровська та Харківська області.
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Захисники збили 115 дронів, а ще 55 були локаційно знешкоджені без негативних наслідків. ППО парцювала в Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській та Одеській областях.
"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України", – повідомили військові.
Внаслідок ворожої атаки постраждали Київська, Одеська, Дніпропетровська та Харківська області.
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