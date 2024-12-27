Вчительська тисяча: у МОН пояснили, як збільшення зарплат педагогам вплине на доплати





Зокрема це стосується надбавки за роботу в несприятливих умовах, повідомили у відомстві, пише



Цьогорічна обов’язкова доплата вчителям становить:



1000 гривень щомісячно з 1 січня 2025 року (1300 грн до сплати податків);



2000 гривень щомісячно з 1 вересня 2025 року (2600 грн до сплати податків).



На цю доплату вже розподілили кошти державного бюджету між громадами. Їх перераховують органи казначейства до 10 числа кожного місяця.



У МОН зазначили, що отримують інформацію про невиплату або зменшення інших надбавок.



"Якщо ви ще не отримали доплату, поцікавтеся у вашому управлінні освіти, чи місцева рада розподілила кошти. Якщо ні, то ви отримаєте доплату після засідання місцевої ради.



Мета встановлення доплати – збільшення зарплати вчителям, тому зменшення інших надбавок і доплат є неприпустимим. Тож застерігаємо місцеві органи самоврядування від маніпуляцій із виплатами", – наголосили у відомстві.



Педагогів, які зіштовхнулися зі зменшенням надбавок і доплат, закликають повідомляти про це МОН із зазначенням області та громади.



Нагадаємо, доплату вчителям у розмірі 1000 гривень анонсували у листопаді 2024 року. З бюджету на неї виділили 12 мільярдів гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Міністерстві освіти і науки наголосили, що збільшення зарплат вчителям не має впливати на доплати.Зокрема це стосується надбавки за роботу в несприятливих умовах, повідомили у відомстві, пише Українська правда 1000 гривень щомісячно з 1 січня 2025 року (1300 грн до сплати податків);2000 гривень щомісячно з 1 вересня 2025 року (2600 грн до сплати податків).На цю доплату вже розподілили кошти державного бюджету між громадами. Їх перераховують органи казначейства до 10 числа кожного місяця.У МОН зазначили, що отримують інформацію про невиплату або зменшення інших надбавок."Якщо ви ще не отримали доплату, поцікавтеся у вашому управлінні освіти, чи місцева рада розподілила кошти. Якщо ні, то ви отримаєте доплату після засідання місцевої ради.Мета встановлення доплати – збільшення зарплати вчителям, тому зменшення інших надбавок і доплат є неприпустимим. Тож застерігаємо місцеві органи самоврядування від маніпуляцій із виплатами", – наголосили у відомстві.Педагогів, які зіштовхнулися зі зменшенням надбавок і доплат, закликають повідомляти про це МОН із зазначенням області та громади.Нагадаємо, доплату вчителям у розмірі 1000 гривень анонсували у листопаді 2024 року. З бюджету на неї виділили 12 мільярдів гривень.

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