Волинянин виборов срібло з боксу на Кубку командування Сухопутних військ

Артем Пономарьов став срібним призером з боксу у Кубку України командувача Сухопутних військ.



Про це 5 березня повідомили у Володимирській міській раді, пише



Артем Пономарьов навчається у Харківському національному університеті повітряних сил. Спортсмен виборов срібло у ваговій категорії 75 кг.



Відкритий кубок командувача Сухопутних військ Збройних Сил України серед чоловіків з боксу відбувся у Львові. У боротьбі взяли участь понад 170 учасників.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вихованець спортивного клубу "Любарт", що у Володимирі,став срібним призером з боксу у Кубку України командувача Сухопутних військ.Про це 5 березня повідомили у Володимирській міській раді, пише Суспільне. Артем Пономарьов навчається у Харківському національному університеті повітряних сил. Спортсмен виборов срібло у ваговій категорії 75 кг.Відкритий кубок командувача Сухопутних військ Збройних Сил України серед чоловіків з боксу відбувся у Львові. У боротьбі взяли участь понад 170 учасників.

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