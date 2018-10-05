Волинянин виборов срібло з боксу на Кубку командування Сухопутних військ

Волинянин виборов срібло з боксу на Кубку командування Сухопутних військ
Вихованець спортивного клубу "Любарт", що у Володимирі, Артем Пономарьов став срібним призером з боксу у Кубку України командувача Сухопутних військ.

Про це 5 березня повідомили у Володимирській міській раді, пише Суспільне.

Артем Пономарьов навчається у Харківському національному університеті повітряних сил. Спортсмен виборов срібло у ваговій категорії 75 кг.

Відкритий кубок командувача Сухопутних військ Збройних Сил України серед чоловіків з боксу відбувся у Львові. У боротьбі взяли участь понад 170 учасників.
Волинянин виборов срібло з боксу на Кубку командування Сухопутних військ
Волинянин виборов срібло з боксу на Кубку командування Сухопутних військ
Волинянин виборов срібло з боксу на Кубку командування Сухопутних військ
Волинянин виборов срібло з боксу на Кубку командування Сухопутних військ

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Теги: волинянин, змагання
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