Перетворили на попіл: росіяни знищили відділення Нової пошти під Одесою





Про це повідомила пресслужба Нової пошти, пише



"У ніч проти 5 березня ворог завдав масованого удару, один із "Шахедів" зруйнував наше відділення у передмісті Одеси. На щастя, ніхто не постраждав. 606 посилок загальною оголошеною вартістю понад 1 млн грн, окупанти перетворили на попіл", - йдеться в повідомленні.



У компанії додали, усі клієнти отримають компенсації.



Також НП уже відновила роботу на прийом відправлень.



"На місці вже працює мобільне відділення, тож клієнти можуть робити відправки", – підсумували у Новій пошті.



Увечері 4 березня російська армія завдала удару по критичній інфраструктурі Одеси: частина міста залишилась без світла води та тепла, у передмісті Одеси загинув чоловік.



Згодом ДСНС опублікувала фото наслідків масованого удару Росії по Одеській області, внаслідок якого загинув чоловік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч на 5 березня російські окупанти вдарили "Шахедом" по відділенню Нової пошти у передмісті Одеси – постраждала будівля і знищено понад 600 посилок.Про це повідомила пресслужба Нової пошти, пише Українська правда "У ніч проти 5 березня ворог завдав масованого удару, один із "Шахедів" зруйнував наше відділення у передмісті Одеси. На щастя, ніхто не постраждав. 606 посилок загальною оголошеною вартістю понад 1 млн грн, окупанти перетворили на попіл", - йдеться в повідомленні.У компанії додали, усі клієнти отримають компенсації.Також НП уже відновила роботу на прийом відправлень."На місці вже працює мобільне відділення, тож клієнти можуть робити відправки", – підсумували у Новій пошті.Увечері 4 березня російська армія завдала удару по критичній інфраструктурі Одеси: частина міста залишилась без світла води та тепла, у передмісті Одеси загинув чоловік.Згодом ДСНС опублікувала фото наслідків масованого удару Росії по Одеській області, внаслідок якого загинув чоловік.

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