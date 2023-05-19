На Волині патрульні зупинили автобус, який забув свого пасажира
Сьогодні, 15:07
На Волині патрульні зупинили автобус, який забув свого пасажира.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
"Нещодавно, близько 23-ї години, до нас звернулася жінка, яка повідомила, що автобус міжнародного сполучення поїхав без одного зі своїх пасажирів.
Літній чоловік залишився на зупинці без верхнього одягу та особистих речей.
Ми негайно відреагували, зупинили транспортний засіб, що підходив під опис, і після перевірки водій підтвердив відсутність пасажира. Автобус одразу ж повернувся, щоб забрати чоловіка.
Дякуємо небайдужій заявниці, яка не залишилася осторонь і допомогла чоловікові в складній ситуації. Саме така уважність і турбота роблять наш світ кращим!" - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
"Нещодавно, близько 23-ї години, до нас звернулася жінка, яка повідомила, що автобус міжнародного сполучення поїхав без одного зі своїх пасажирів.
Літній чоловік залишився на зупинці без верхнього одягу та особистих речей.
Ми негайно відреагували, зупинили транспортний засіб, що підходив під опис, і після перевірки водій підтвердив відсутність пасажира. Автобус одразу ж повернувся, щоб забрати чоловіка.
Дякуємо небайдужій заявниці, яка не залишилася осторонь і допомогла чоловікові в складній ситуації. Саме така уважність і турбота роблять наш світ кращим!" - йдеться в повідомленні.
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