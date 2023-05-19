На Волині патрульні зупинили автобус, який забув свого пасажира

На Волині патрульні зупинили автобус, який забув свого пасажира
На Волині патрульні зупинили автобус, який забув свого пасажира.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

"Нещодавно, близько 23-ї години, до нас звернулася жінка, яка повідомила, що автобус міжнародного сполучення поїхав без одного зі своїх пасажирів.

Літній чоловік залишився на зупинці без верхнього одягу та особистих речей.

Ми негайно відреагували, зупинили транспортний засіб, що підходив під опис, і після перевірки водій підтвердив відсутність пасажира. Автобус одразу ж повернувся, щоб забрати чоловіка.

Дякуємо небайдужій заявниці, яка не залишилася осторонь і допомогла чоловікові в складній ситуації. Саме така уважність і турбота роблять наш світ кращим!" - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, патрульні, автобус
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Досьє Христецької. Епізод перший: фіктивна няня
Суд над Христецькою: 15 спроб і 2 нагадування від журналістів
«Калінка-малінка» або чому відомий волинський забудовник рекламується російською. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Театр у Луцьку запрошує на прем'єру комедійної оперети «Сільва»
Сьогодні, 15:40
На Волині патрульні зупинили автобус, який забув свого пасажира
Сьогодні, 15:07
Волинянин виборов срібло з боксу на Кубку командування Сухопутних військ
Сьогодні, 14:51
Перетворили на попіл: росіяни знищили відділення Нової пошти під Одесою
Сьогодні, 14:14
Вчительська тисяча: у МОН пояснили, як збільшення зарплат педагогам вплине на доплати
Сьогодні, 13:49
Схожі новини
На Волині водій автобуса «забув» жінку на одній із зупинок: проблему вирішили патрульні На Волині водій автобуса «забув» жінку на одній із зупинок: проблему вирішили патрульні
19 травень, 2023, 11:30
Лаявся і розмахував кулаками перед поліцейськими: волинянин отримав підозру Лаявся і розмахував кулаками перед поліцейськими: волинянин отримав підозру
14 лютий, 16:33
На Волині патрульні затримали п'яного водія з наркотиками На Волині патрульні затримали п'яного водія з наркотиками
10 лютий, 16:02
Між 22-річним лучанином та нарядом патрульних виник конфлікт: йому оголосили про підозру Між 22-річним лучанином та нарядом патрульних виник конфлікт: йому оголосили про підозру
03 лютий, 10:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Театр у Луцьку запрошує на прем'єру комедійної оперети «Сільва»
Сьогодні, 15:40
 0
На Волині патрульні зупинили автобус, який забув свого пасажира
Сьогодні, 15:07
 0
Як накрутити Telegram-підписників та зробити канал популярним
Сьогодні, 14:54
 0
Волинянин виборов срібло з боксу на Кубку командування Сухопутних військ
Сьогодні, 14:51
 0
Перетворили на попіл: росіяни знищили відділення Нової пошти під Одесою
Сьогодні, 14:14
 0
Медіа
відео
1/8