Трамп може відновити допомогу Україні, якщо будуть організовані мирні переговори, - Майк Волц

Дональд Трамп розгляне можливість відновлення допомоги Україні, якщо будуть організовані мирні переговори та вжиті “заходи зміцнення довіри”.



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У понеділок Трамп припинив військову допомогу Україні, що стало його останнім кроком, спрямованим на зміну політики США та прийняття більш примирливої позиції щодо Росії. У вівторок ввечері Трамп заявив, що отримав листа від президента України Володимира Зеленського, в якому висловлюється готовність сісти за стіл переговорів.



Волтс каже, що лист був «хорошим, позитивним першим кроком». За його словами, офіційні особи обговорюють дату, місце та групу переговорів щодо припинення війни.



«Ми вже говоримо про заходи зміцнення довіри, які потім будуть застосовані і щодо росіян, щоб перевірити їхню сторону», – сказав він в інтерв’ю програмі Fox & Friends, не уточнивши, про які саме “заходи зміцнення довіри” йдеться.



Трамп заявив у вівторок увечері, що Україна готова підписати угоду про корисні копалини зі США, яка, на думку Вашингтона, є вирішальною для забезпечення подальшої підтримки США для оборони України.



«Я думаю, що якщо ми зможемо домовитись щодо цих переговорів та просунутися щодо цих переговорів, і фактично, покласти на стіл деякі заходи зміцнення довіри, тоді президент уважно розгляне можливість зняти цю паузу <з надання допомоги>», – сказав Волц.



«Ми маємо розуміти, що обидві сторони ведуть щирі переговори про частковий, потім постійний мир».



Зазначимо, також нещодавно, окрім військової допомоги, США припинили постачати Україні розвіддані. Директор ЦРУ Джон Реткліфф зазначив, що із нетерпінням чекає на зняття паузи та роботу з Україною в напрямку миру.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 5 березня, радник Білого дому з національної безпеки Майк Волц заявив, що президент СШАрозгляне можливість відновлення допомоги Україні, якщо будуть організовані мирні переговори та вжиті “заходи зміцнення довіри”.Про це пише LB.ua з посиланням на Reuters.У понеділок Трамп припинив військову допомогу Україні, що стало його останнім кроком, спрямованим на зміну політики США та прийняття більш примирливої позиції щодо Росії. У вівторок ввечері Трамп заявив, що отримав листа від президента України Володимира Зеленського, в якому висловлюється готовність сісти за стіл переговорів.Волтс каже, що лист був «хорошим, позитивним першим кроком». За його словами, офіційні особи обговорюють дату, місце та групу переговорів щодо припинення війни.«Ми вже говоримо про заходи зміцнення довіри, які потім будуть застосовані і щодо росіян, щоб перевірити їхню сторону», – сказав він в інтерв’ю програмі Fox & Friends, не уточнивши, про які саме “заходи зміцнення довіри” йдеться.Трамп заявив у вівторок увечері, що Україна готова підписати угоду про корисні копалини зі США, яка, на думку Вашингтона, є вирішальною для забезпечення подальшої підтримки США для оборони України.«Я думаю, що якщо ми зможемо домовитись щодо цих переговорів та просунутися щодо цих переговорів, і фактично, покласти на стіл деякі заходи зміцнення довіри, тоді президент уважно розгляне можливість зняти цю паузу <з надання допомоги>», – сказав Волц.«Ми маємо розуміти, що обидві сторони ведуть щирі переговори про частковий, потім постійний мир».Зазначимо, також нещодавно, окрім військової допомоги, США припинили постачати Україні розвіддані. Директор ЦРУ Джон Реткліфф зазначив, що із нетерпінням чекає на зняття паузи та роботу з Україною в напрямку миру.

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