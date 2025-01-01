Відійшов у засвіти військовослужбовець Анатолій Карпун

Відійшов у засвіти військовослужбовець Анатолій Карпун
На Волині помер воїн Анатолій Карпун.

Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.

"З офіційних джерел Сошичненської громади стало відомо про ще одну втрату. Відійшов у засвіти військовослужбовець із села Сошичне Анатолій Карпун.

Війна підірвала його здоров'я, а в результаті – життя", - йдеться в повідомленні.

У районі оголошена триденна жалоба.

Співчуття рідним воїна!

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Теги: Україна, росія, війна, Волинь
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