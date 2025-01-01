Відійшов у засвіти військовослужбовець Анатолій Карпун

Анатолій Карпун.



Про це



"З офіційних джерел Сошичненської громади стало відомо про ще одну втрату. Відійшов у засвіти військовослужбовець із села Сошичне Анатолій Карпун.



Війна підірвала його здоров'я, а в результаті – життя", - йдеться в повідомленні.



У районі оголошена триденна жалоба.



Співчуття рідним воїна!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині помер воїнПро це повідомили у Камінь-Каширській громаді."З офіційних джерел Сошичненської громади стало відомо про ще одну втрату. Відійшов у засвіти військовослужбовець із села Сошичне Анатолій Карпун.Війна підірвала його здоров'я, а в результаті – життя", - йдеться в повідомленні.У районі оголошена триденна жалоба.Співчуття рідним воїна!

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