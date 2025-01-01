Відійшов у засвіти військовослужбовець Анатолій Карпун
Сьогодні, 17:27
На Волині помер воїн Анатолій Карпун.
Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.
"З офіційних джерел Сошичненської громади стало відомо про ще одну втрату. Відійшов у засвіти військовослужбовець із села Сошичне Анатолій Карпун.
Війна підірвала його здоров'я, а в результаті – життя", - йдеться в повідомленні.
У районі оголошена триденна жалоба.
Співчуття рідним воїна!
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Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.
"З офіційних джерел Сошичненської громади стало відомо про ще одну втрату. Відійшов у засвіти військовослужбовець із села Сошичне Анатолій Карпун.
Війна підірвала його здоров'я, а в результаті – життя", - йдеться в повідомленні.
У районі оголошена триденна жалоба.
Співчуття рідним воїна!
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