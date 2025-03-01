На саміті ЄС обговорять розміщення військових в Україні, – ЗМІ





Про це повідомляє



За даними джерела, 6 березня у Брюсселі лідери держав-членів ЄС почнуть перше предметне спільне обговорення питання розміщення свого військового контингенту в Україні після закінчення війни або після початку перемир’я.



"Під час цього засідання Європейської ради розпочнеться предметна робота щодо гарантій безпеки від ЄС для України, яка включатиме планування можливості розміщення військових місій на території України", – заявив посадовець ЄС.



Він повідомив, що до цього моменту "дебати з цього приводу ще не відбулися", лише деякі держави ЄС висловлювали публічно своє бажання або небажання надіслати свої війська в Україну у рамках гарантій безпеки.



"Можливо, ще більше держав на саміті висловлять підтримку цієї ініціативи", – додав єврочиновник.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На позачерговому засідання Європейської ради 6 березня лідери держав ЄС розпочнуть роботу над формулюванням концепції гарантій безпеки для України, яка включає в себе розміщення на території України європейських військових.Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на неназваного посадовця ЄС, обізнаного з підготовкою порядку денного саміту.За даними джерела, 6 березня у Брюсселі лідери держав-членів ЄС почнуть перше предметне спільне обговорення питання розміщення свого військового контингенту в Україні після закінчення війни або після початку перемир’я."Під час цього засідання Європейської ради розпочнеться предметна робота щодо гарантій безпеки від ЄС для України, яка включатиме планування можливості розміщення військових місій на території України", – заявив посадовець ЄС.Він повідомив, що до цього моменту "дебати з цього приводу ще не відбулися", лише деякі держави ЄС висловлювали публічно своє бажання або небажання надіслати свої війська в Україну у рамках гарантій безпеки."Можливо, ще більше держав на саміті висловлять підтримку цієї ініціативи", – додав єврочиновник.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію