Театр у Луцьку запрошує на прем'єру комедійної оперети «Сільва»

Театр у Луцьку запрошує на прем'єру комедійної оперети «Сільва»
Репертуар Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка поповнився ще однією виставою: 27 березня відбудеться прем’єрний показ комедійної оперети «Сільва».

Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.

«До 85-річчя Волинський драмтеатр та з нагоди Міжнародного дня театру запрошує на нову виставу у творчій колаборації з львівським режисером. Комедійна оперета, яка вже понад 110 років зачаровує глядачів у всьому світі!

Сільва Вереску – зірка кабаре «Орфеум», яку обожнюють усі. Її серце належить князю Едвіну, і це кохання взаємне. Але чи судилося їм бути разом? Старі таємниці можуть змінити все. Що ж переможе – почуття чи обов’язок? Життя готує несподіванки, а завсідники кабаре, здається, знають відповідь… Приходьте – дізнаєтесь і ви!» – йдеться у дописі.

Прем'єрні покази відбудуться у Волинському драмтеатрі 27 та 30 березня. Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Орест Огородник.

«Одна з найпопулярніших оперет світу оживе українською на нашій сцені, даруючи вам незабутні враження та емоції! Живий звук у виконанні естрадно-симфонічного оркестру театру, сучасні танці, витончений гумор і гарний настрій! Відзначимо цей день разом!» – наголошують у театрі.
Театр у Луцьку запрошує на прем'єру комедійної оперети «Сільва»

Квитки можна придбати у касі та адміністраторів, а також на театральному сайті.

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Теги: Луцьк, театр, вистава
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