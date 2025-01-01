П'яний водій, який збив 13-річного велосипедиста на Волині, відбувся штрафом





Вирок чоловіку



У той вечір поблизу селища Цумань 33-річний водій автомобіля Volkswagen Passat, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, здійснив наїзд на 13-річного велосипедиста. Його госпіталізували у відділення реанімації.



За результатами медичного обстеження, у юного потерпілого діагностували забій головного мозку, підапоневротичну гематому тім'яно-потиличної ділянки голови, закритий перелом правої стегнової кістки зі зміщенням, перелом поперечних відростків 3-4 поперекових хребців, забій обох легень, а також рвані рани голови та лівої гомілки. Ці травми кваліфікували як тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості.



За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом у стані сп’яніння) Кримінального кодексу України.



Під час судового засідання обвинувачений визнав свою провину та щиро розкаявся. Потерпілий і його законний представник заявили, що претензій до водія не мають, оскільки завдана шкода була відшкодована.



Тож суд ухвалив рішення про визнання водія винним у вчиненні кримінального правопорушення та призначив йому покарання у вигляді штрафу у розмірі 51 000 гривень із позбавленням права керування транспортними засобами строком на чотири роки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ківерцівському районному суді розглянули справу щодо водія, який у стані сп’яніння збив малолітнього велосипедиста.Вирок чоловіку винесли 27 лютого. Але трапився цей інцидент ще у 9 квітня 2023 року У той вечір поблизу селища Цумань 33-річний водій автомобіля Volkswagen Passat, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, здійснив наїзд на 13-річного велосипедиста. Його госпіталізували у відділення реанімації.За результатами медичного обстеження, у юного потерпілого діагностували забій головного мозку, підапоневротичну гематому тім'яно-потиличної ділянки голови, закритий перелом правої стегнової кістки зі зміщенням, перелом поперечних відростків 3-4 поперекових хребців, забій обох легень, а також рвані рани голови та лівої гомілки. Ці травми кваліфікували як тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості.За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом у стані сп’яніння) Кримінального кодексу України.Під час судового засідання обвинувачений визнав свою провину та щиро розкаявся. Потерпілий і його законний представник заявили, що претензій до водія не мають, оскільки завдана шкода була відшкодована.Тож суд ухвалив рішення про визнання водія винним у вчиненні кримінального правопорушення та призначив йому покарання у вигляді штрафу у розмірі 51 000 гривень із позбавленням права керування транспортними засобами строком на чотири роки.

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