П'яний водій, який збив 13-річного велосипедиста на Волині, відбувся штрафом
Сьогодні, 17:45
У Ківерцівському районному суді розглянули справу щодо водія, який у стані сп’яніння збив малолітнього велосипедиста.
Вирок чоловіку винесли 27 лютого. Але трапився цей інцидент ще у 9 квітня 2023 року.
У той вечір поблизу селища Цумань 33-річний водій автомобіля Volkswagen Passat, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, здійснив наїзд на 13-річного велосипедиста. Його госпіталізували у відділення реанімації.
За результатами медичного обстеження, у юного потерпілого діагностували забій головного мозку, підапоневротичну гематому тім'яно-потиличної ділянки голови, закритий перелом правої стегнової кістки зі зміщенням, перелом поперечних відростків 3-4 поперекових хребців, забій обох легень, а також рвані рани голови та лівої гомілки. Ці травми кваліфікували як тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості.
За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом у стані сп’яніння) Кримінального кодексу України.
Під час судового засідання обвинувачений визнав свою провину та щиро розкаявся. Потерпілий і його законний представник заявили, що претензій до водія не мають, оскільки завдана шкода була відшкодована.
Тож суд ухвалив рішення про визнання водія винним у вчиненні кримінального правопорушення та призначив йому покарання у вигляді штрафу у розмірі 51 000 гривень із позбавленням права керування транспортними засобами строком на чотири роки.
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Вирок чоловіку винесли 27 лютого. Але трапився цей інцидент ще у 9 квітня 2023 року.
У той вечір поблизу селища Цумань 33-річний водій автомобіля Volkswagen Passat, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, здійснив наїзд на 13-річного велосипедиста. Його госпіталізували у відділення реанімації.
За результатами медичного обстеження, у юного потерпілого діагностували забій головного мозку, підапоневротичну гематому тім'яно-потиличної ділянки голови, закритий перелом правої стегнової кістки зі зміщенням, перелом поперечних відростків 3-4 поперекових хребців, забій обох легень, а також рвані рани голови та лівої гомілки. Ці травми кваліфікували як тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості.
За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом у стані сп’яніння) Кримінального кодексу України.
Під час судового засідання обвинувачений визнав свою провину та щиро розкаявся. Потерпілий і його законний представник заявили, що претензій до водія не мають, оскільки завдана шкода була відшкодована.
Тож суд ухвалив рішення про визнання водія винним у вчиненні кримінального правопорушення та призначив йому покарання у вигляді штрафу у розмірі 51 000 гривень із позбавленням права керування транспортними засобами строком на чотири роки.
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