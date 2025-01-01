Полум’яний захід сонця над Луцьком: містяни діляться світлинами. ФОТО

Полум’яний захід сонця над Луцьком: містяни діляться світлинами. ФОТО
Сьогоднішній вечір у Луцьку подарував містянам справжнє природне видовище — полум’яний захід сонця, який розфарбував небо в яскраві відтінки червоного, рожевого, оранжевого та пурпурного.

У соціальних мережах та в телеграм-каналі ВолиньPost користувачі активно діляться вражаючими фото заходу, захоплюючись красою небесного пейзажу.

Подібні явища в Луцьку трапляються не так часто, і кожен такий захід — це справжній подарунок від природи.

Жителі міста зупинялися на вулицях та виходили на балкони, щоб помилуватися чарівним моментом і зробити яскраві знімки.

Полум’яний захід сонця над Луцьком: містяни діляться світлинами. ФОТО
Полум’яний захід сонця над Луцьком: містяни діляться світлинами. ФОТО
Полум’яний захід сонця над Луцьком: містяни діляться світлинами. ФОТО


Полум’яний захід сонця над Луцьком: містяни діляться світлинами. ФОТО
Полум’яний захід сонця над Луцьком: містяни діляться світлинами. ФОТО

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