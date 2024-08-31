Чи запрацювали чергові групи в дитсадках Луцька після зміни графіку роботи





Про це у коментарі Віталій Бондар.



З його слів, міська влада напрацьовує механізм, як функціонуватимуть чергові групи, спільно із закладами дошкільної освіти. Для цього порадились з юристами, адже таких груп раніше не було. Це нова практика не тільки для Луцька, а й для всієї України.



Також обіцяють врахувати особливості кожного садочка, адже у них різна кількість груп і дітей.



Попередньо опитували думку батьків. Є індивідуальні прохання, щоб дитина перебувала в дитсадку до 19:20. Але, наголошує Бондар, змушені виконувати вимогу Закону України «Про дошкільну освіту» про те, що заклад освіти не може працювати понаднормово.



«Обов’язково будемо йти назустріч батькам, враховувати думку і педагогів, і керівників закладу освіти. Педагоги з розумінням ставляться до прохань батьків, зголошуються попрацювати трішки довше», — зазначає Бондар.



Припускає, що нормально запрацюють ці чергові групи повноцінно лише з 1 вересня. Утім, скорочений графік роботи запровадили з 1 березня.



У луцькому закладі дошкільної освіти № 10 misto.media повідомили, що опитали батьків про необхідність створення чергової групи. Із 350 вихованців ЗДО є двоє, яких приводять батьки о 7:40, і п’ятеро лишаються до 19:30. В дирекції зазначають, що готові йти назустріч батькам, тож проблем із цим не виникає. Керівник вирішує, кого призначити черговим, або приходить сам.



Немає запиту від батьків на організацію чергових груп у ЗДО № 6. Якщо такі будуть, кажуть в адміністрації садочка, то міркуватимуть, як це вирішити.



Нагадаємо, з 1 березня вихователі працюватимуть на 1,5 години менше: з 07:45 до 18:15 (раніше — з 7:30 до 19:00). Садочки переводять на 10,5-годинний режим роботи, а перед цим він був 12-годинним.



Таке рішення ухвалили депутати під час сесії Луцької міської ради 26 лютого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Після зміни графіку роботи дитсадків там мають запрацювати чергові групи, у яких діти можуть побути довше. Наразі в місті ще не вирішили, як це організувати.Про це у коментарі misto.media розповів директор департаменту освіти Луцької міської радиЗ його слів, міська влада напрацьовує механізм, як функціонуватимуть чергові групи, спільно із закладами дошкільної освіти. Для цього порадились з юристами, адже таких груп раніше не було. Це нова практика не тільки для Луцька, а й для всієї України.Також обіцяють врахувати особливості кожного садочка, адже у них різна кількість груп і дітей.Попередньо опитували думку батьків. Є індивідуальні прохання, щоб дитина перебувала в дитсадку до 19:20. Але, наголошує Бондар, змушені виконувати вимогу Закону України «Про дошкільну освіту» про те, що заклад освіти не може працювати понаднормово.«Обов’язково будемо йти назустріч батькам, враховувати думку і педагогів, і керівників закладу освіти. Педагоги з розумінням ставляться до прохань батьків, зголошуються попрацювати трішки довше», — зазначає Бондар.Припускає, що нормально запрацюють ці чергові групи повноцінно лише з 1 вересня. Утім, скорочений графік роботи запровадили з 1 березня.У луцькому закладі дошкільної освіти № 10 misto.media повідомили, що опитали батьків про необхідність створення чергової групи. Із 350 вихованців ЗДО є двоє, яких приводять батьки о 7:40, і п’ятеро лишаються до 19:30. В дирекції зазначають, що готові йти назустріч батькам, тож проблем із цим не виникає. Керівник вирішує, кого призначити черговим, або приходить сам.Немає запиту від батьків на організацію чергових груп у ЗДО № 6. Якщо такі будуть, кажуть в адміністрації садочка, то міркуватимуть, як це вирішити.Нагадаємо, з 1 березня вихователі працюватимуть на 1,5 години менше: з 07:45 до 18:15 (раніше — з 7:30 до 19:00). Садочки переводять на 10,5-годинний режим роботи, а перед цим він був 12-годинним.Таке рішення ухвалили депутати під час сесії Луцької міської ради 26 лютого.

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