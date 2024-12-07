На Волині виявили яйця, заражені пташиним грипом





Про це 5 березня у коментарі Сергій Куртяк.



З його слів, на момент завезення яєць на Волинь відомостей про спалах грипу на польській птахофабриці не було, інформація від постачальника надійшла після завершення інкубаційного періоду.



До кінця цього тижня усю інфіковану птахопродукцію на приватному підприємстві мають знищити. Яку саме кількість яєць, завезених з Польщі, буде ліквідовано — посадовець не назвав.



"Випадок щодо грипу птиці в області стосується лише яєць для інкубації. Вони не йдуть на реалізацію для харчових продуктів чи харчових цілей. Продукція не роз’їхалася, вся локалізована в одному місці й партія яєць буде знищена. Небезпеки для жителів Волині немає", — сказав Сергій Куртяк.



Як додав перший заступник начальника Держпродспоживслужби в області, востаннє пташиний грип на Волині був зафіксований у січні 2024 року у свійської птиці жительки міста Рожище.



Довідково: високопатогенний грип птиці — це інфекційне захворювання птиці, яке викликане вірусами грипу А. Пташиний грип передається домашній птиці від диких птахів, які поширюють вірус через слину, носовий слиз і фекалії. Хвороба може протікати безсимптомно або у миттєвій формі, викликаючи швидку загибель птиці. Також цей вірус може передаватися від хворої птиці людині.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У сільськогосподарському підприємстві Рожищенської громади на Волині виявили інкубаційні яйця, ймовірно, інфіковані пташиним грипом. Йдеться про дві партії, які доставили з птахофабрики Мазовицького воєводства Республіки Польщі.Про це 5 березня у коментарі Суспільному розповів перший заступник начальника Держпродспоживслужби в областіЗ його слів, на момент завезення яєць на Волинь відомостей про спалах грипу на польській птахофабриці не було, інформація від постачальника надійшла після завершення інкубаційного періоду.До кінця цього тижня усю інфіковану птахопродукцію на приватному підприємстві мають знищити. Яку саме кількість яєць, завезених з Польщі, буде ліквідовано — посадовець не назвав."Випадок щодо грипу птиці в області стосується лише яєць для інкубації. Вони не йдуть на реалізацію для харчових продуктів чи харчових цілей. Продукція не роз’їхалася, вся локалізована в одному місці й партія яєць буде знищена. Небезпеки для жителів Волині немає", — сказав Сергій Куртяк.Як додав перший заступник начальника Держпродспоживслужби в області, востаннє пташиний грип на Волині був зафіксований у січні 2024 року у свійської птиці жительки міста Рожище.високопатогенний грип птиці — це інфекційне захворювання птиці, яке викликане вірусами грипу А. Пташиний грип передається домашній птиці від диких птахів, які поширюють вірус через слину, носовий слиз і фекалії. Хвороба може протікати безсимптомно або у миттєвій формі, викликаючи швидку загибель птиці. Також цей вірус може передаватися від хворої птиці людині.

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