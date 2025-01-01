Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 6 березня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 6 березня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 6 березня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 6 березня

Луцьк

Малохмарно. Без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 15-17° тепла.

Область

Малохмарно. Без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 13-18° тепла.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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