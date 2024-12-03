На Донеччині загинув сапер із Луцька Юрій Криворучко

На Донеччині загинув сапер із Луцька Юрій Криворучко
На жаль Волинь та Луцька громада зазнала ще однієї втрати у російсько-українській війні.

Трагічну звістку повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

Лучанин Криворучко Юрій Олегович, 17.04.1982 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду старшого сапера інженерно-саперного відділення інженерно-саперного взводу.

Старший солдат Криворучко Юрій Олегович загинув 03.03.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Шевченко Донецької області.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

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Теги: Волинь, Луцьк, Україна, втрата, війна, загибель, Юрій Криворучко
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