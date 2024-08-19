Нідерланди інвестують 700 млн євро на виробництво дронів для України

Дік Схооф заявив, що його країна інвестує 700 млн євро у виробництво дронів для України.



Про це Схооф повідомив на платформі X, - пише



Прем’єр-міністр Нідерландів розповів про телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Він зазначив, що запевнив президента України в тому, що «політична, військова, фінансова та моральна» підтримка з боку Нідерландів продовжиться.



Серед іншого, йдеться про голландський інвестиційний пакет на суму 700 мільйонів євро для безпілотників, який частково спрямований на оборонну промисловість України.



«Добре, що зараз є можливість поговорити з президентом Зеленським про події в Україні після недільної зустрічі в Лондоні. Нідерланди й надалі підтримуватимуть Україну в боротьбі з російською агресією», — заявив Схооф.



Більше про саміт у Лондоні

2 березня прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер скликав 18 глав держав і урядів та керівників міжнародних інституцій з Європи, Канади й Туреччини на саміт у Лондон. Вони обговорили підтримку української оборонної промисловості та погодились продовжити санкції проти росії.



Після завершення саміту Стармер заявив, що Велика Британія, Франція та інші країни домовились працювати з Україною над мирним планом, який потім представлять США.



Стармер також заявив про створення «коаліції охочих» для захисту України та гарантування миру. За словами Стармера, кожна країна сама вирішить, який внесок їй зробити.



Ця зустріч стала продовженням самітів, що відбулися 17 та 19 лютого за ініціативою президента Франції Емманюеля Макрона у Парижі. Обговорення у Лондоні також відбувалися на тлі суперечки між президентом України Володимиром Зеленським і президентом США Дональдом Трампом, після якої більшість європейських лідерів висловили підтримку Україні.



Наступна зустріч європейських лідерів відбудеться найближчим часом. На ній планують представити новий посилений оборонний план для Європи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прем’єр-міністр Нідерландівзаявив, що його країна інвестує 700 млн євро у виробництво дронів для України.Про це Схооф повідомив на платформі X, - пише "Громадське" Прем’єр-міністр Нідерландів розповів про телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Він зазначив, що запевнив президента України в тому, що «політична, військова, фінансова та моральна» підтримка з боку Нідерландів продовжиться.Серед іншого, йдеться про голландський інвестиційний пакет на суму 700 мільйонів євро для безпілотників, який частково спрямований на оборонну промисловість України.«Добре, що зараз є можливість поговорити з президентом Зеленським про події в Україні після недільної зустрічі в Лондоні. Нідерланди й надалі підтримуватимуть Україну в боротьбі з російською агресією», — заявив Схооф.2 березня прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер скликав 18 глав держав і урядів та керівників міжнародних інституцій з Європи, Канади й Туреччини на саміт у Лондон. Вони обговорили підтримку української оборонної промисловості та погодились продовжити санкції проти росії.Після завершення саміту Стармер заявив, що Велика Британія, Франція та інші країни домовились працювати з Україною над мирним планом, який потім представлять США.Стармер також заявив про створення «коаліції охочих» для захисту України та гарантування миру. За словами Стармера, кожна країна сама вирішить, який внесок їй зробити.Ця зустріч стала продовженням самітів, що відбулися 17 та 19 лютого за ініціативою президента Франції Емманюеля Макрона у Парижі. Обговорення у Лондоні також відбувалися на тлі суперечки між президентом України Володимиром Зеленським і президентом США Дональдом Трампом, після якої більшість європейських лідерів висловили підтримку Україні.Наступна зустріч європейських лідерів відбудеться найближчим часом. На ній планують представити новий посилений оборонний план для Європи.

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