Волинь – лідер за темпами здорожчання квартир





При цьому найбільше ціни зросли у Волинській області (на 7%), - пише



За даними аналітичного центру DIM.RIA, середня вартість, яку вказують власники у пропозиціях про продаж однокімнатних квартир, протягом лютого зросла у більшості областей. Найсуттєвіше у Волинській області, на 7% ($51,5 тис. за однокімнатну квартиру).



Волинська область стала також лідером за зростанням вартості однокімнатної квартири на вторинці у масштабах року (+31%), друга сходинка – у Чернівецької області (+29%), третя – у Закарпатської (+28%). Найдорожче станом на кінець лютого 2025 року коштує однокімнатна квартира в Києві – у середньому близько $90,2 тис.



Вартість нерухомості на вторинному ринку у столиці коливається залежно від району міста. Однокімнатна квартира у Печерському районі коштує в середньому $133,6 тис., у Деснянському – $46,2 тис. Середні за вартістю райони – Соломʼянський, Подільський та Святошинський.



Місто Київ демонструє найбільш збалансовану ситуацію: відгуків за місяць приблизно втричі більше, ніж доданих оголошень

У порівнянні з січнем 2025 року інтерес користувачів до пошуку вторинного житла зріс



Порівняно з січнем 2025 року інтерес користувачів до пошуку вторинного житла зріс у кількох східних і південних областях та знизився у решті регіонів. У столиці протягом лютого кількість пошукових запитів з купівлі житла залишалася стабільною, а в області знизилася на 4%.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні в трьох областях кількість квартир, які продають на вторинному ринку, в півтора раза зросла в Дніпропетровській, Вінницькій та Кіровоградській областях.При цьому найбільше ціни зросли у Волинській області (на 7%), - пише Obozrevatel. За даними аналітичного центру DIM.RIA, середня вартість, яку вказують власники у пропозиціях про продаж однокімнатних квартир, протягом лютого зросла у більшості областей. НайсуттєвішеВолинська область стала також лідером за зростанням вартості однокімнатної квартири на вторинці у масштабах року (+31%), друга сходинка – у Чернівецької області (+29%), третя – у Закарпатської (+28%). Найдорожче станом на кінець лютого 2025 року коштує однокімнатна квартира в Києві – у середньому близько $90,2 тис.Вартість нерухомості на вторинному ринку у столиці коливається залежно від району міста. Однокімнатна квартира у Печерському районі коштує в середньому $133,6 тис., у Деснянському – $46,2 тис. Середні за вартістю райони – Соломʼянський, Подільський та Святошинський.Місто Київ демонструє найбільш збалансовану ситуацію: відгуків за місяць приблизно втричі більше, ніж доданих оголошеньУ порівнянні з січнем 2025 року інтерес користувачів до пошуку вторинного житла зрісПорівняно з січнем 2025 року інтерес користувачів до пошуку вторинного житла зріс у кількох східних і південних областях та знизився у решті регіонів. У столиці протягом лютого кількість пошукових запитів з купівлі житла залишалася стабільною, а в області знизилася на 4%.

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