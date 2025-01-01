Вогонь підібрався до будинків: у Луцькому районі через підпал очерету ледь не згоріло село. ФОТО

Вогонь підібрався до будинків: у Луцькому районі через підпал очерету ледь не згоріло село. ФОТО
Увечері 5 березня у Луцькому районі горів очерет, суха трава і чагарники на заболоченому схилі біля села Мстишин.

Хтось вирішив "прибрати" територію, підпаливши її, - повідомляють у ГУ ДСНС України у Волинській області.

Вогонь підібрався до житлових будинків упритул, відстань – лише 100 метрів. Тож, о 21:17 стривожені мешканці села викликали рятувальників.

Працівники 2 ДПРЧ м. Луцька приборкали пожежу о 22:20, до людських осель вогонь не допустили.



Причина – необережність громадян з вогнем. Осіб, причетних до підпалу, встановлять і притягнуть до відповідальності.

Рятувальники закликають громадян не випробовувати долю: полум’я не питає, що саме ви хотіли спалити.

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Теги: Волинь, Луцький район, пожежа
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