Вогонь підібрався до будинків: у Луцькому районі через підпал очерету ледь не згоріло село. ФОТО

Увечері 5 березня у Луцькому районі горів очерет, суха трава і чагарники на заболоченому схилі біля села Мстишин.Хтось вирішив "прибрати" територію, підпаливши її, - повідомляють у ГУ ДСНС України у Волинській області.Вогонь підібрався до житлових будинків упритул, відстань – лише 100 метрів. Тож, о 21:17 стривожені мешканці села викликали рятувальників.Працівники 2 ДПРЧ м. Луцька приборкали пожежу о 22:20, до людських осель вогонь не допустили.Причина – необережність громадян з вогнем. Осіб, причетних до підпалу, встановлять і притягнуть до відповідальності.Рятувальники закликають громадян не випробовувати долю: полум’я не питає, що саме ви хотіли спалити.