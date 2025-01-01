6 березня на Волині: гортаючи календар

Анатолій Вітинський та заслужений журналіст України Микола Вельма.



Також 6 березня святкує день народження український актор і режисер, народний артист України, уродженець Волині Володимир Талашко (на фото). Він відомий зіграними ролями у стрічках «В бій ідуть тільки старики», «Дума про Ковпака», «Народжена революцією» тощо.



Іменинники цього дня – Костянтин, Максим, Федір, Абрам, Аркадій та Олена.



Вітаємо їх усіх зі святом. Бажаємо миру, добра, любові й безмежного натхнення у роботі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні відзначають день народження музикантта заслужений журналіст УкраїниТакож 6 березня святкує день народження український актор і режисер, народний артист України, уродженець Волині(на фото). Він відомий зіграними ролями у стрічках «В бій ідуть тільки старики», «Дума про Ковпака», «Народжена революцією» тощо.Іменинники цього дня – Костянтин, Максим, Федір, Абрам, Аркадій та Олена.Вітаємо їх усіх зі святом. Бажаємо миру, добра, любові й безмежного натхнення у роботі.

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