6 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні відзначають день народження музикант Анатолій Вітинський та заслужений журналіст України Микола Вельма.
Також 6 березня святкує день народження український актор і режисер, народний артист України, уродженець Волині Володимир Талашко (на фото). Він відомий зіграними ролями у стрічках «В бій ідуть тільки старики», «Дума про Ковпака», «Народжена революцією» тощо.
Іменинники цього дня – Костянтин, Максим, Федір, Абрам, Аркадій та Олена.
Вітаємо їх усіх зі святом. Бажаємо миру, добра, любові й безмежного натхнення у роботі.
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Також 6 березня святкує день народження український актор і режисер, народний артист України, уродженець Волині Володимир Талашко (на фото). Він відомий зіграними ролями у стрічках «В бій ідуть тільки старики», «Дума про Ковпака», «Народжена революцією» тощо.
Іменинники цього дня – Костянтин, Максим, Федір, Абрам, Аркадій та Олена.
Вітаємо їх усіх зі святом. Бажаємо миру, добра, любові й безмежного натхнення у роботі.
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