Джавеліна, Миролюб, Байрактар: якими рідкісними іменами українці називали дітей з 2022 по 2025 рік





Про це йдеться на сторінці Міністерства юстиції України.



Так, серед хлопчиків з’явилися рідкісні імена: Миролюб, Ян-Джавелін та Артур-Байрактар. Імена натхненні відомими безпілотниками та протитанковими ракетними комплексами.



Серед дівчат зустрічались імена Джавеліна, Аделіна-Джавеліна та Джавеліна-Дідем.



Окремої уваги заслуговує ім’я Стефанія, популярність якого стрімко зросла після перемоги гурту Kalush Orchestra на Євробаченні-2022 з однойменною піснею.



Також у період війни називали діток іншими, рідко використовуваними іменами. Серед них: Трістан, Іхан, Умар, Тахір, Аліджан, Тенгіз, Ольгерт, Чіпріан, Ескіндер, Натанаїл, Джасмін, Яснарада, Квітка, Глафіра, Дара, Нана, Барбара, Сладіслава, Ляля, Мері-Михайлина.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Впродовж 2022-2025 років деякі батьки в Україні проявили оригінальність та патріотизм у виборі імені для своїх новонароджених дітей.Про це йдеться на сторінці Міністерства юстиції України.Так, серед хлопчиків з’явилися рідкісні імена: Миролюб, Ян-Джавелін та Артур-Байрактар. Імена натхненні відомими безпілотниками та протитанковими ракетними комплексами.Серед дівчат зустрічались імена Джавеліна, Аделіна-Джавеліна та Джавеліна-Дідем.Окремої уваги заслуговує ім’я Стефанія, популярність якого стрімко зросла після перемоги гурту Kalush Orchestra на Євробаченні-2022 з однойменною піснею.Також у період війни називали діток іншими, рідко використовуваними іменами. Серед них: Трістан, Іхан, Умар, Тахір, Аліджан, Тенгіз, Ольгерт, Чіпріан, Ескіндер, Натанаїл, Джасмін, Яснарада, Квітка, Глафіра, Дара, Нана, Барбара, Сладіслава, Ляля, Мері-Михайлина.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію