Джавеліна, Миролюб, Байрактар: якими рідкісними іменами українці називали дітей з 2022 по 2025 рік
Сьогодні, 03:41
Впродовж 2022-2025 років деякі батьки в Україні проявили оригінальність та патріотизм у виборі імені для своїх новонароджених дітей.
Про це йдеться на сторінці Міністерства юстиції України.
Так, серед хлопчиків з’явилися рідкісні імена: Миролюб, Ян-Джавелін та Артур-Байрактар. Імена натхненні відомими безпілотниками та протитанковими ракетними комплексами.
Серед дівчат зустрічались імена Джавеліна, Аделіна-Джавеліна та Джавеліна-Дідем.
Окремої уваги заслуговує ім’я Стефанія, популярність якого стрімко зросла після перемоги гурту Kalush Orchestra на Євробаченні-2022 з однойменною піснею.
Також у період війни називали діток іншими, рідко використовуваними іменами. Серед них: Трістан, Іхан, Умар, Тахір, Аліджан, Тенгіз, Ольгерт, Чіпріан, Ескіндер, Натанаїл, Джасмін, Яснарада, Квітка, Глафіра, Дара, Нана, Барбара, Сладіслава, Ляля, Мері-Михайлина.
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Про це йдеться на сторінці Міністерства юстиції України.
Так, серед хлопчиків з’явилися рідкісні імена: Миролюб, Ян-Джавелін та Артур-Байрактар. Імена натхненні відомими безпілотниками та протитанковими ракетними комплексами.
Серед дівчат зустрічались імена Джавеліна, Аделіна-Джавеліна та Джавеліна-Дідем.
Окремої уваги заслуговує ім’я Стефанія, популярність якого стрімко зросла після перемоги гурту Kalush Orchestra на Євробаченні-2022 з однойменною піснею.
Також у період війни називали діток іншими, рідко використовуваними іменами. Серед них: Трістан, Іхан, Умар, Тахір, Аліджан, Тенгіз, Ольгерт, Чіпріан, Ескіндер, Натанаїл, Джасмін, Яснарада, Квітка, Глафіра, Дара, Нана, Барбара, Сладіслава, Ляля, Мері-Михайлина.
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