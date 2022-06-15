Джавеліна, Миролюб, Байрактар: якими рідкісними іменами українці називали дітей з 2022 по 2025 рік

Джавеліна, Миролюб, Байрактар: якими рідкісними іменами українці називали дітей з 2022 по 2025 рік
Впродовж 2022-2025 років деякі батьки в Україні проявили оригінальність та патріотизм у виборі імені для своїх новонароджених дітей.

Про це йдеться на сторінці Міністерства юстиції України.

Так, серед хлопчиків з’явилися рідкісні імена: Миролюб, Ян-Джавелін та Артур-Байрактар. Імена натхненні відомими безпілотниками та протитанковими ракетними комплексами.

Серед дівчат зустрічались імена Джавеліна, Аделіна-Джавеліна та Джавеліна-Дідем.

Окремої уваги заслуговує ім’я Стефанія, популярність якого стрімко зросла після перемоги гурту Kalush Orchestra на Євробаченні-2022 з однойменною піснею.

Також у період війни називали діток іншими, рідко використовуваними іменами. Серед них: Трістан, Іхан, Умар, Тахір, Аліджан, Тенгіз, Ольгерт, Чіпріан, Ескіндер, Натанаїл, Джасмін, Яснарада, Квітка, Глафіра, Дара, Нана, Барбара, Сладіслава, Ляля, Мері-Михайлина.

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Теги: імена, немовлята, Україна, війна
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