В Україні стартує реєстрація на НМТ-2025

6 березня розпочинається основний період реєстрації осіб, які мають намір узяти участь у національному мультипредметному тесті (НМТ).Триватиме період реєстрації до 3 квітня 2025 року, - повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.Щоб зареєструватися для участі в НМТ, вступнику / вступниці потрібно за допомогою спеціального сервісу, який стане активним 6 березня о 00:01, створити персональний кабінет на вебсайті УЦОЯО. Це можна зробити автоматично, скориставшись застосунком Дія, або ж шляхом заповнення форми в реєстраційному сервісі.Після створення персонального кабінету виконати в ньому такі дії:1) зазначити реєстраційні дані (контактну інформацію, категорію «випускник поточного року» або «випускник минулих років», відомості про заклад освіти (для випускників поточного року), у разі потреби поставити відмітку про проходження НМТ під час додаткових сесій, указати на потребу створення особливих (спеціальних) умов), вибрати із запропонованих переліків навчальний предмет на вибір і населений пункт в Україні або за кордоном, де вступник / вступниця планує перебувати в дні проведення НМТ, а також мову складання предметів сертифікаційної роботи;2) завантажити сканкопії та/або фотокопії реєстраційних документів (їх перелік програма визначить автоматично відповідно до внесених реєстраційних даних):документа, що містить інформацію про освіту: довідки з місця навчання, яка підтверджує, що особа завершує здобуття повної загальної середньої освіти у 2025 році (для цьогорічних випускників), або один із таких документів: документ про повну загальну середню освіту, документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, документ про здобутий освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, документ про здобутий ступінь вищої освіти, виписка з Реєстру документів про освіту ЄДЕБО, яка підтверджує наявність у ньому одного із зазначених у цьому підпункті документів про освіту (для випускників);довідки про мову навчання (для вступників / вступниць, які бажають отримати завдання сертифікаційної роботи з математики, та/або історії України, та/або біології, та/або географії, та/або фізики, та/або хімії мовою корінного народу або національної меншини);медичного висновку про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання за формою первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 (для осіб з особливими освітніми потребами);3. підтвердити бажання взяти участь в НМТ і надіслати внесену інформацію та копії документів на обробку до регіонального центру оцінювання якості освіти, натиснувши на відповідну кнопку в сервісі.У рубриці «Процедура реєстрації» докладно описано, як зареєструватися, які документи потрібно підготувати, які вимоги до їх завантаження, як перевірити стан опрацювання реєстраційних документів, як унести зміни до реєстраційних даних, що робити, якщо відмовлено в реєстрації, тощо.